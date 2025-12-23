◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBC2位 アラン・ピカソ(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」に出場する世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、31勝27KO）が23日、サウジアラビアのリヤド市内で行われた公式行事「グランドアライバル」に参加した。

「グランドアライバル」は試合開催地でのお披露目イベントで、井上は白いトレーニングウエア姿でサングラスをかけて登場。興行のメインでWBC同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ、32勝17KO1分け）と対戦するが、この日は顔を合わせる機会がなく「すれ違ってもいないし、表情も見えていない。まあ、試合までに会見とかどこかで顔を合わせるだろうし」と明かした。

ピカソは当初、5月のラスベガスでの対戦相手候補だったが、周囲の反対で対戦を回避したとされる。日本などでは「尚弥から逃げた」と報じられていたが、井上は「逃げたんじゃないんです。ファイトマネーの問題なんです」と舞台裏を明かした。「（ピカソとは）もともとサウジでやるという話だった」が、ラスベガスでの対戦となってファイトマネーが変わり、試合が成立しなかったという。それだけに「ピカソ陣営もこれ（サウジでの対戦）を望んでいたのでは」と推測した。

▽「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」対戦カード

＜世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦＞

4団体統一王者・井上尚弥（大橋）vs WBC同級2位 アラン・ピカソ（メキシコ）

＜スーパーバンタム級12回戦＞

WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）vs WBC10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）

＜IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦＞

王者 ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）vs 同級6位・寺地拳四朗（BMB）

＜ライト級10回戦＞

前日本王者・今永虎雅（大橋）vs WBO10位 エリドソン・ガルシア（ドミニカ共和国）

＜スーパーフェザー級8回戦＞

堤麗斗（志成）vs レオバルド・キンタナ（メキシコ）