今年の富山を振り返るシリーズ、きょうは、能登半島地震の影響が続く富山湾の漁業についてです。ベニズワイガニやシロエビの漁獲は、一時の不漁から回復しつつある一方、新湊沖では調査の結果、新たな事実もわかりました。地震からまもなく2年、富山湾の今をお伝えします。



富山湾に響く太鼓やほら貝の音色。今年、18年ぶりに特別な祭りが開かれました。



漁師 縄井雅英さん

「これってめでたい祭りではなくて。不漁とか事故とかがあった翌年に行われる祭りなので、複雑な気持ちはありますけど…」





不漁だった次の年にだけ行われる伝統行事、「ボンボコ祭り」。射水市新湊はこの日、祈りに包まれました。ベニズワイガニ漁師 塩谷久雄さん「少しずつでもいいから、カニの漁獲量が増えてくれるのを、ボンボコ舞を見ながら心の中で思っとった」新湊の漁師、塩谷久雄さん。毎年9月から5月まで、富山湾の水深800メートルより深い漁場でベニズワイガニ漁を続けています。漁のシーズンが終わる今年の春。塩谷さんは浮かない表情で競りを見つめていました。ベニズワイガニ漁師 塩谷久雄さん「（漁獲高が）悪い。地震あってからね…」昨シーズン新湊漁港でとれたベニズワイガニは、塩谷さんの船を含む4隻でおよそ30トン。平年の3割ほどにとどまり、過去最低となりました。これは、県内4つの漁港で今年5月までにとれたベニズワイガニの量を比較したデータです。魚津港や滑川漁港では地震前のおととしの7割以上あるのに対し、新湊漁港では半分以下。地域によって、回復の程度に差があることがわかったのです。新湊でとれなくなったのは、ベニズワイガニだけではありませんでした。シロエビ漁師 松本隆司さん「きょうこれだけ」富山湾の宝石、シロエビ。今年の漁期前半、新湊では不漁のため漁を休む日が続き、県内で水揚げされたシロエビの多くは富山市の岩瀬漁港のものでした。シロエビ漁師 松本隆司さん「どれだけ頑張っても自然には勝てない。人が何とかしようというのはおこがましい」富山湾の海底は「藍瓶」と呼ばれる急峻な谷が続いています。ベニズワイガニやシロエビはこの藍瓶に生息し、豊かな漁場となっていました。これは、新湊沖のシロエビの漁場を撮影した水中映像です。地震によって発生した海底地滑りの痕跡とみられる崩れた岩盤と、水中を舞う泥が映っていました。シロエビ漁師 松本隆司さん「こういうエビ類は泥があまり好きではなくて、えらに入って窒息してしまうので、嫌っておそらく（漁場の）海底谷から逃げたのかなと」専門家は、地滑りによって海底の泥が巻き上がり、谷を流れ下る現象「乱泥流」が発生したとみています。県水産研究所 三箇真弘研究員「海底地滑りによって生き埋めになったり、乱泥流等により悪化した海底環境を避けて、漁場からベニズワイガニなどがいなくなった。新湊地区の漁業者は海底崩落（の地点に）近いところで操業しているので、影響が大きかった可能性もあります」今年の夏、県は国と合同で新湊沖のベニズワイガニやシロエビの生息状況を調べました。シロエビの漁場付近では、1時間に372の個体を撮影。数はまだ少ないものの、一定の生息を確認しました。新湊漁港では、漁期の後半で51.7トンの水揚げがあり、地震前の水準に回復しています。一方、ベニズワイガニの漁場の一部では、1000平方メートルあたり2.34個体と算出され、地震の前後に、より沖合の漁場で行われた調査と比べて密度が大幅に低いことがわかりました。県の調査結果を聞いたベニズワイガニ漁師の塩谷久雄さんは「漁獲量が少なければ漁場を少し移動しながら、多ければ同じ区域で操業していきたい」と話しました。今月19日。漁を終えた塩谷さんが港に戻ってきました。かごには大きく育ったベニズワイガニが。塩谷さんのこの日の水揚げはおよそ350匹で、量、大きさともにまずまずの結果でした。ベニズワイガニ漁師・塩谷久雄さん「今日の漁はよかったです。完全に元通りにはまだなっとらんような雰囲気ながやけども、去年の9月10月と比べたらカニは揚がっとる。そんなにたくさんまでは言わんけども、今年よりも来年は良いと、少しずつ戻ってきてくれればいいが」回復のきざしを見せる富山湾。一方で、私たちの暮らしに今後へのリスクがなくなったわけではありません。富山大学などでつくる研究チームは今年、富山湾の海底から崩れた岩の破片を採取しました。京都大学 岩井裕正准教授「ちょっと簡単に触っただけでは崩れないが、ぐっと押すと跡がつきそうなくらいの硬さ」この岩盤の脆さは、富山湾の“脅威”＝津波と密接に関係していました。富山大学 立石良准教授「完全には固まってない岩盤でできている。陸上よりもさらにちょっと脆弱な状態にはあるだろう。海域にある活断層が動いたとすると、それによる津波と海底地滑りによる津波が一緒に重なってくる。それはかなり脅威が大きい」海の恵みをもたらす富山湾の地形は、海底地滑りを引き起こし、津波を拡大させるおそれもあります。正しく備えるために、調査と分析が続きます。