ÆîÅ×»Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë2¤Ä¤Î¸øÎ©ÉÂ±¡¤ÎºÆÊÔÊý¿Ë¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦»ÔµÄ²ñ¤Î°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÂ¦¤ÏÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿°ìÊý¡¢µÄ°÷¤Î°Õ¸«¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆîÅ×»ÔµÄ²ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿°åÎÅ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¸øÎ©ÉÂ±¡¤ÎºÆÊÔÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆîÅ×»Ô¤ÏÆîÅ×»ÔÌ±ÉÂ±¡¤ÈÆîÅ×Ãæ±ûÉÂ±¡¤òºÆÊÔ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÆîÅ×»ÔÌ±ÉÂ±¡¤ò¼ê½Ñ¤äµßµÞ¤Ê¤É¤òÃ´¤¦µÞÀ´ü°åÎÅ¤ÎÃæ³ËµòÅÀ¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆîÅ×Ãæ±ûÉÂ±¡¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤äÎÅÍÜ¤Ê¤É²óÉü´ü°åÎÅ¤òÃ´¤¦ÉÂ±¡¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç»ÔÂ¦¤Ï¡¢»ÔÌ±¤ÎÉÔ°Â¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»Ô¤Î¹Êó»ï¤ËºÆÊÔ¤ÎÉ¬Í×À¤òÆÃ½¸µ»ö¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢»ÔµÄ¤Î°Õ¸«¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÈ¿ÂÐ¡Û¼«Ì±¥¯¥é¥Ö¡¡ÊÒ´ßÇîµÄ°÷
¡ÖÄÄ¾ð¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤°Äó°Æ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¹ó¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú»¿À®¡Û¼«Ì±¥¯¥é¥Ö¡¡ã·Æ£¹¬¹¾µÄ°÷
¡Ö»ä¤Ï»Ô¤ÎÊý¿Ë¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¼¡²ó¤ÏÍèÇ¯1·î¤Ë³«¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£