まさかの「4ドアGT」ベースに驚きの声も

日産は2025年12月19日、グループの日産・自動車大学校が、2026年1月に開催されるカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」へ出展することを発表するとともに、展示車両の概要を公開しました。

3つのモデルが初公開されるなかでも、「スカイライン」のカスタムモデル「Re30 スカイラインシルエット」に対し多くの声が集まっています。

【画像】超カッコいい！ これが日産校の「斬新スカイライン」です！ 画像で見る（30枚以上）（30枚以上）

全国に5校ある日産・自動車大学校のうち、愛知校と京都校の2校では毎年、車体系（板金・塗装）課程に在籍している学生が、授業の集大成としてカスタムカーを製作し、東京オートサロンに出展しています。

そのうち、愛知校 カーボディーマスター科が手がけたのがRe30 スカイラインシルエットです。

1981年から1985年にかけて販売された通称「ニューマンスカイライン」と呼ばれる6代目（R30型）スカイラインをベースにしています。

R30型も、歴代スカイライン同様に数々のレースへ参戦していますが、当時存在したレース車両カテゴリのひとつ「スーパーシルエット（シルエットフォーミュラ）」のスカイラインは、迫力

のある見た目のみならず輝かしい結果も残し、ファンの間で今なお語り草となる名車として知られます。

Re30 スカイラインシルエットは、「再び、あの時のスーパーシルエットを」をコンセプトに、このマシンを4ドアボディのバージョンで再現したもので、車名の「Re」とは「Reborn」（再び、80年代の活気ある車を）と「Respect」（尊敬・敬意）、「Remake」（私たちが作り直す）という想いが込められているといいます。

外観は、スーパーシルエットマシンの“本家”を強くリスペクトしたもので、赤と黒をオマージュしつつも、赤色にはラメを加えることで、現代的な魅力もプラスしました。

巨大なフロントスポイラーはFRPで製作され、前後フェンダーも拡幅を図られています。

また大幅に拡幅しつつもリアドアの開閉機能は残しており、干渉することなく実用性も持たせているのも面白いところです。

この“Re30 スカイラインシルエット”に対し、SNSなどには早くも多くの反響が寄せられています。

多かったのは「めちゃ懐かしい」「最高じゃんか」「本格的に造り込んである」「若者たち、良く頑張った！」といった賞賛の声でした。

さらに「まさかの4ドアベース」「2ドアのRSハードトップじゃないんだ！」と、レース車のベースだった2ドアモデルではなく、4ドアセダンを基に製作されていることに驚くコメントも多く見られます。

昨今、厳しいニュースが続く日産ですが「元気だったころの日産が帰ってきたみたいで嬉しい」「あきらめず（こうした取り組みを通じて）不景気をぶっ飛ばしてほしい」などといった日産ファンからの暖かい声もあるなど、日産の復活を期待するさまざまなコメントが寄せられていました。

※ ※ ※

Re30 スカイラインシルエットのほかにも、京都校 カスタマイズ科が製作した「サニー」と「ハコスカ（3代目スカイライン）」を融合させたカスタムカー「サニースカイライン」や、コンパクトカー「マーチ」をかつてのパイクカー風に仕立てた「マーチエルーラ」も出展されます。

東京オートサロン2026は、2026年1月9日から11日まで、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されます。