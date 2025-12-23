【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】「底辺オンナの娘が大学行くな！」ドン引き＜第19話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第19話 私より上には行かせない
【編集部コメント】
こうは言っていますが、義両親はアリサさんの大学進学費用をちゃんと用意していたそうです。しかし勉強せず遊び倒して、高校卒業後も進学せず職にも就かず、ずっとフラフラしていたアリサさん。リリちゃんが大学を卒業して安定した職につき、充実した人生を送ることを妬ましく思っていたようですが、アリサさんにもそういう人生を送れるチャンスはあったのです。それをあえて選ばなかったのは、彼女自身なのに……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
