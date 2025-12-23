T.C.R.²£ÉÍ¶äÇèR.S. Johnny¡¢½é¤ÎÅìÌ¾ºå¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー³«ºÅ¡¡¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡ÖPure Mind¡×MV¸ø³«¤â
¡¡T.C.R.²£ÉÍ¶äÇè R.S.¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È Johnny¤¬¡¢2026Ç¯1·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ù¤ò·È¤¨¤¿ÅìÌ¾ºå¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØJohnny Live Tour ¡È¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛT.C.R.²£ÉÍ¶äÇè R.S. Johnny¡¢¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ù¼ýÏ¿¡ÖPure Mind¡×MV¡Ë
¡¡1981Ç¯¤Î¡Ö¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥Ç¥£ー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Ç¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¡¢1985Ç¯¤Î¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¤¤í¤¢¤»¤Æéçµ¤Ï°¡×¤Þ¤Ç¡¢Åö»þ4Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Ä¥¢ー¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢40Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢2026Ç¯3·î21Æü¤ÎÂçºå ¹¾ºäMUSE¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Æ±·î22Æü¤Ë°¦ÃÎ Ì¾¸Å²° JAMMIN'¡¢28Æü¤ËÅìµþ ¿·½ÉReNY¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Åìµþ¤Î¤ßÃëÌë2¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Johnny¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆËÜÆü12·î23Æü20»þ¤è¤ê¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤Þ¤¿¡¢Æó¼¡ÃêÁª¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ù¤Î½é²óÀ½Â¤Ê¬¤ËÀè¹Ô¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¡ÖPure Mind¡×¤ÎMV¤â¸ø³«¡£´ÆÆÄ¤Ï±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎµÈÅÄ¥Ï¥ì¥é¥Þ¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥²¥¹¥È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¡¢lynch.¤ÎÌÀÆÁ¡ÊBa¡Ë¤ÈÚêÄ¾¡ÊDr¡Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªJohnny¤Ï¡¢1·î3ÆüÊüÁ÷¤ÎFM COCOLO¡Ø765 SQUARE¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡ÈAnother Story Of ¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡É¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÃÌ·Á¼°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅú¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¿·Ï¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÆó½½ºÍ¤Îº¢¡×¡Ö¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥Ç¥£ー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë 2026¡×¡ÖÃË¤Î·®¾Ï 2026¡×¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¥ª¥ó¥¨¥¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡ãJohnny¡¡¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ä
10Âå¡¦20Âå¤Îº¢¤Î¿´¤Î³ëÆ£¤ä»×¤¤¡¢·Ð¸³¤Î¤«¤±¤é¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¡¢67ºÐ¤Î¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ç¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ì¤Íè¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ç¤âºî¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤¿¤é¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
º£¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Ã¤Æ¡¢Ã±½ã¤Ë¡Öµ¤¤¬¹ç¤¦¤«¤é¡×¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤Ð¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡×¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤Î½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Áè¤¤¤´¤È¤äÉÔ¹¬¤Ê½ÐÍè»ö¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ìÅÙ¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤äÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤è¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë