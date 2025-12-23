＜旦那が亡くなった＞事情をママ友に打ち明けられない。言ったほうがいい？言わないほうが不信感？
他人のプライベートには土足で踏み込むべきではないし、他人からも踏み込まれたくない。そんな思いがありながらも、ある程度は知っておかないと後々になって面倒なことやトラブルが起きることもあるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、旦那さんが亡くなって半年が経ったママからこんな悩み相談がありました。
『旦那が亡くなった事をママ友に話すか悩みます。子どもの繋がりのママ友に旦那のことを今後聞かれたときに「実は旦那が亡くなって」と打ち明けるべきか、悩んでいます。気を遣わせたくないのと、噂が広まるのも同情されるのも心配です。話すとそのあとの会話がぎこちなくなって困るとも思ってしまいます。わざわざ言わなくてもいいと思いますか？ オブラートに包む形で卒業までそのまま何も言わなくても大丈夫か、判断を間違えているのかわかりません。アドバイスいただけると助かります』
お付き合いのあるママ友なら言ったほうがいい？
『私なら言われないほうが違和感だよ。遊びにきたときとか「お父さんお母さんは風邪引いていない？ 元気？」なんて言うことがあるかもしれないのに。言ってほしい』
『この人には話してもいいな、と思える相手だけでいいと思う。私はママ友には口の固い信頼できる方だけに伝えた』
『私なら言ってほしい。亡くなったならば亡くなった、離婚したなら離婚したなど、ハッキリ知っていたほうがいい。何も知らないと、例えば会話のなかで旦那にイライラして「旦那なんていなくなればいいのに」なんて平気で言ってしまうかも。後から投稿者さんの旦那さんが亡くなっていたのを知ったときに、失礼なことを言っちゃったなと思うし』
まずは「ママ友に言ってもいい」と考えているママたちのコメントを見ていきましょう。投稿者さんとそのママ友の関係性がどの程度なのかはわかりませんが、たとえば家に行き来するほど仲がいいのであれば、旦那さんが亡くなったことを言わないほうが不自然でしょう。むしろそこまで仲がいいのに隠されていたことに違和感を覚え、「私のことを信用していないのかな」という不信感につながってしまう可能性も。また会話のなかで、そのママ友が自分の旦那さんのことを話題に挙げることもあるでしょう。その後に投稿者さんの旦那さんのことを知ったら、「もっと早く言ってよ」と複雑な感情を抱かせるかもしれません。もし投稿者さんがそのママ友のことを信頼していて、今後もお付き合いをしたいのであれば、伝えるほうがいいのではないでしょうか。
今はまだ「聞かれたら答える」にとどめておけばいいのでは
『言いたくないなら言わなくていいんじゃない？ 私ならプライベートで大事な事だから、軽々しく話せないんじゃないかと理解するよ。全ての人に言わなきゃならないなんてことはないよ。自分でも整理できない感情なら、そっと大事に胸におさめておけばいいと思う』
『わざわざ打ち明けなくてもいいと思う。会話のなかで尋ねられるようなことがあれば、隠す必要はないけど、特に話題になってもいないのに「実は」 と話を持ち出さなくてもいいんじゃないかな。聞かされるほうは「旦那さんが亡くなったことを私に聞かせて、私にどうしてほしいのかな」となるだけだし』
一方で「わざわざ言わなくてもいい」という意見もありました。「最近、旦那さん見ないね」など話題に上がったときや、質問されたときに嘘をつく必要はありませんが、わざわざ自分から打ち明ける必要もないと考えるママたちがいました。特に投稿者さんはまだ旦那さんが亡くなってから半年しか経っていませんから、心の整理はついていない時期ではないでしょうか。そうしたなかで、ママ友に打ち明けるべきかどうかという余計なストレスを抱えるくらいなら、自分の気持ちが落ち着くまでは誰にも言わなくても問題はないでしょう。後からそのママ友が事情を知ったとしても、大人ですから「亡くなったばかりのときだったから言えなかったのかな」と察してくれるはず。もしくは正直に「あのときはまだ心の整理がついてなくて打ち明けられなかった」と事情を話せば、今後もいい関係でいられるのではないでしょうか。
ママ友は知っていても、何も言ってこないかも。子どもへの伝え方は……
『まさしく私はママ友側の立場です。家族ぐるみで会ったことのある、娘の友達のパパが亡くなりました。私の旦那が共通の友達から聞き、私も知りました。もう1年ほど経ちますが、私は何も言わないしママ友も言ってきません。娘にも話していないので、たぶん知らないと思います。ママ友本人から聞いたわけではないので、今後も私からは聞きません。 でもこの前の運動会、いつもなら旦那さんと一緒でなければ「旦那さん今日は仕事？」と聞いていたけど、今年は聞かなかったので、もしかしたらママ友も私が知っていることに気づいているかも。いつかママ友が話そうと思う日がくれば、聞こうと思います』
『子どもにも口止めしているの？ 「お父さんが亡くなったのは言っちゃいけない」と言われたら、子どもは人に言えない悪いことなんだと理解しかねない。父親や今の状況の自分に否定感を抱かせる可能性のほうが心配よ』
投稿者さんはママ友に気を遣わせたくないため、旦那さんが亡くなったことを打ち明けないほうがいいのではないかと考えています。しかしママたちからは「たぶんそのママ友は知っていると思う」という意見が寄せられていました。すでに子ども同士ではパパが亡くなった話は出ていて、ママ友も子ども経由で事情を知っている可能性も。しかし投稿者さんにわざわざ「旦那さん亡くなったの？」とは聞くことはせず、今まで通り接してくれているのではないでしょうか。あるママは「いつか向こうから話してくれるなら聞くけど、こちらからあえて聞くことはしない」という姿勢を貫いているようです。もしかすると、投稿者さんが自分から打ち明けるべきかと悩む必要はないのかもしれません。
またママたちが心配していたのは、投稿者さんが旦那さんが亡くなったことを周囲に言わないことによる、お子さんへの影響です。もしお子さんに口止めするとなれば、お子さんのなかで「パパが亡くなったことは悪いことなんだ」というネガティブな認識を持ってしまうかもしれません。お子さんにも、「自分から言いふらす必要はないけど、誰かに聞かれたら答えていいよ」と教えてあげるのが自然なことではないでしょうか。ただ何よりも投稿者さんの気持ちが第一。旦那さんが亡くなってからまだ半年ですし、自分たち家族のことを第一に考えて、話したいと思うタイミングまで待っていてよいのではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩