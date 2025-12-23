²ÆÌÜ²í»Ò¤µ¤ó¤ÎÌÅ¡¢37ºÐÀê¤¤»Õ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌÌ±Æ¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í!¡×
ËË¾ó¤ò¤Ä¤¥«¥á¥éÌÜÀþ
¡¡27ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿½÷Í¥¤Î²ÆÌÜ²í»Ò¤µ¤ó¤ÎÌÅ¤Ç¡¢Àê¤¤»Õ¡¦½÷Í¥¤Î½Ý¿¿Í³»Ò(37)¤¬¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥ê¡¼Åß»ê¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ±ÆÉ¤ß¤ò²òÀâ¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÆÃ¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥ä¥Ä¡£0:03:06¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌë¤Ï2025Ç¯¤Ç°ìÈÖÄ¹¤«¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤ÐÌÀÆü¤«¤é¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Áý¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¤ÎÆü¡¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯Ìõ¤Ç¤¹¡×¡Ö¡ÚÄ¶¿··î¤ÎÆü¡Û¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Á¤ç¡¼Áý¤¨¤Æ¤¯¡¢È¾Ç¯¤«¤±¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ä¤ë»ö¤Ï¡¢¡ØÈ¾Ç¯¤«¤±¤ÆÁý¤ä¤·¤¿¤¤»ö¡Ù¤ò¤¹¤ë¡£Îø°¦¤·¤¿¤¤¤Ê¤é³Ú¤·¤¯Îø¥Ð¥Ê¤È¤«¡¢»Å»ö¤·¤¿¤¤¤Ê¤é³Ú¤·¤¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¯¤È¤«¡£¤¢¤ë»öÁ°Äó¤Î»×¹Í¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤«¡×¤Ê¤ÉÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¡¢ËË¾ó¤ò¤Ä¤¥«¥á¥é¤ËÌÜÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¡ÖMerryÅß»ê¡Ê¾Ð¡ËÍ®»ÒÅò¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í!¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¡Ä!!!¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡½Ý¤ÎÉã¤Ï²ÆÌÜ¤Î·»¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£·ÑÊì¤Ï½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¹¥»Ò¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤°¤ê¡×(1997Ç¯)¡¢±Ç²è¡ÖÅ´Æ»°÷¡×(99Ç¯)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¡£½Ð»º¤äÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬º£Ç¯½÷Í¥¤ËÉüµ¢¡£Àê¤¤»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£