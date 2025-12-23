【イメージ】学校の教室

小学５年生と中学２年生を対象にした全国体力テストの結果が発表されました。群馬県内の小中学生は、男女いずれも実技の合計点で全国平均を上回りました。

全国体力テストは、スポーツ庁が毎年、全国の小学５年生と中学２年生を対象に実施しているものです。実技の調査は、上体起こしや長座体前屈、ボール投げなど８つの種目で行われ、合計点は、小中学生の男女ともに全国平均を上回りました。中学生男子は前の年を１．０５点上回る４２．８７点で過去最高となりました。

項目別に見ると、ボール投げでは小学生女子以外が全国平均を下回る結果となりました。中学生男子では長座体前屈、５０ｍ走、立ち幅跳びで過去最高となり、中学生女子では長座体前屈で過去最高となりました。

県教育委員会では今回の結果から、県内すべての小中学校で取り組む「体力向上プラン」を継続し、授業内容の充実や児童生徒が運動の楽しさを実感できるよう学ぶ機会をつくりたいとしています。

一方、体格に関する調査で、肥満傾向の児童や生徒の割合は、今年度も小中学校の男女全てで全国平均を上回りました。肥満傾向の割合は、調査を開始した２００８年度以降全国平均を上回る状態が続いていて、県教育委員会では児童生徒の生活習慣などを調査する方針です。