¡¡STV»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÝ°æ°¦Çµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢´¨¶õ¤Î²¼¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃÝ°æ°¦Çµ¤Ç¤¹¡ªºòÆü¤ÏÅß»ê¤É¤µ¤ó¤³¤¯¤ó¤Ï¤æ¤ºÅò¤Ç¤Ý¤«¤Ý¤«²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£STV¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¤É¤µ¤ó¤³¤¯¤ó¤¬¡¢É÷Ï¤²³¤ÇÆþÍá¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È²Ä°¦¤¤É½¾ð¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÃÝ°æ¤µ¤ó¤â¤æ¤ºÅò¤Ç¤ªÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤Ë¡×¡Ö´¨¤½¤¦¤ä¤ó¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡×¡Ö°ì½ï¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃÝ°æ¥¢¥Ê¤ÏÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2025Ç¯¤ËSTV¤ËÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¤É¤µ¤ó¤³¥ï¥¤¥ÉÄ«¡×¤òÃ´Åö¡£Âç³Ø»þÂå¤ÏÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£