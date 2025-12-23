¡Ö¤½¤ì¡¢¹Åç¤Ç¡£¡×²£ÅÄÃÎ»ö¡¡¼ã¼Ô¿Í¸ýÁý¤ØÂÐºöÈ¯É½
¹Åç¸©¤Î²£ÅÄÃÎ»ö¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¼ã¼Ô¤Î¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¡¢¹Åç¤Ç¡£¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÂÐºö¡£¸©Æâ¤ÇÆ¯¤¯20Âå¤«¤é30Âå¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ä¹Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó1²¯±ß¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤Ë¹Åç¤Ç¤ÎÀ¸³è¤äÆ¯¤¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¡¢¹Åç¸©¤Ç¤ÏÅ¾½Ð¼Ô¿ô¤¬Å¾Æþ¼Ô¿ô¤ò2352¿Í¾å²ó¤ê¡¢Å¾½ÐÄ¶²á¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î10Âå¤«¤é30Âå¤¬Ìó8³ä¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤½¤ì¡¢¹Åç¤Ç¡£¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊë¤é¤·¤¿¤¤Êë¤é¤·¤«¤¿¤³¤ì¹Åç¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÃ¤Ë¼ã¤¤Êý¡¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢²£ÅÄÃÎ»ö¤Ï¡¢ÍÜ¿£¤Î¥«¥¤¬ÂçÎÌ¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤ëÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÂÐºö¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¡¢24Æü¡¢Èï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë»Ô¤äÄ®¤â»²²Ã¤¹¤ë²ñµÄ¤ò³«¤¯¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô2025Ç¯12·î23ÆüÊüÁ÷¡Õ