¡¡ÉÂµ¤¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Íè¥·ー¥º¥óJ3¤òÀï¤¦¡¢¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¼¯»ùÅç»ÔÎ©ÉÂ±¡¤òË¬¤ì¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç»ÔÎ©ÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Î¾®ÅçÑÛ»ÎÏºÁª¼ê¤ÈÅòÏÆ·ò°ìÏºÂåÉ½¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤ÈËèÇ¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê8ºÐ½÷¤Î»Ò¡Ë
¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¦¾®Åç ÑÛ»ÎÏº Áª¼ê¡Ë
¡Ö»î¹ç¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó³èÌö¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥åー¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¥µ¥Ã¥«ー¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
¡Ê¼¯»ùÅç»ÔÎ©ÉÂ±¡¡¦ÄÚÆâ Çî¿ÎÉÂ±¡Ä¹¡Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤ä¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Â£¤é¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ï¾®»ù²Ê¤Ë¾þ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£