¡ÚM¡¾1¡Û¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤ÎÉ¾²Á¡Ö¥È¥Ã¥×95ÅÀºÇ²¼°Ì85ÅÀ¡×¡¡¡Ö·è¾¡Àï¤Î3ÁÈ¡×¤Î½ç°Ì¡¢ÇÔ¼ÔÉü³è¥ß¥¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡¡ØM¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù·è¾¡¡Ê21ÆüÌë¡Ë¤ò¼õ¤±¡¢Ì¡ºÍ»Õ¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØM¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤é¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò
¡¡µð¿Í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êM¡¾1ÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖµîÇ¯¤ÏÉÂ±¡¤Çº£Ç¯¤Ï10·î¤Ë°ì½ï¤Ë°û¤ó¤À¸åÇÚ¤È¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦·¯ Í¥¾¡¤ªÌÜ½ÐÅÙ¤¦¡×¤È¡¢Í¥¾¡¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤ò½ËÊ¡¡£¡Ö¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ï¤í¤¿¡×¡Ö10·î¤Ë°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¿¤¿¤¯¤í¤¦¤¬Í¥¾¡¤Ç¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£Ç¯¤âÅÀ¿ô¤ÏÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÄºÜ¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È·ÇºÜ¤»¤º¡£¡ÖµîÇ¯¤Î±ÜÍ÷¿ô¤ò¸«¤ÆÉÝ¤¯¤Æ¡ª°ì±þ¥È¥Ã¥×95ÅÀºÇ²¼°Ì85ÅÀ¡×¤È¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡Ö¤Þ¤¿¿³ºº°÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¡Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¡Ö·è¾¡Àï¤Î3ÁÈ¤Ï¡ÄËÍ¤ÎºÎÅÀ¤Î1.2.3°Ì¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Î¸ÀµÚ¡£ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Î¥ß¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¥Í¥¿¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä·à¾ì¤Ç¤â²¿²ó¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡ÄÈùÌ¯¤Ë¤Û¤ó¤ÎÈùÌ¯¤ËµÞ¤¤¤Ç¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï¡¢²áµî9²ó¡¢¡ØM¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢2021Ç¯¤ò¤â¤Ã¤ÆÍ¦Âà¤·¤¿¡£
