¡Ú¥Î¥¢¡ÛBUSHI¡¡XXXX°ú¤Ï¢¤ì¡©¸å³Ú±àÍè¾ì¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß¤Ï¸µÆü¤Þ¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡¥Î¥¢£²£³Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ë¡¢ÍèÇ¯£±·î£±Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤Î£Â£Õ£Ó£È£É¡Ê£´£²¡Ë¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£Â£Õ£Ó£È£É¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÐÀïÍ½Äê¤Î£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡¦´ÝÆ£ÀµÆ»¡õ·ý²¦¤¬½Ð¾ì¤·¤¿Âè£´»î¹ç½ªÎ»¸å¡£Äá²°¹ÀÅÍ¡¢¹â¶¶ÊËÁÈ¤Ë¾¡¤Ã¤¿´ÝÆ£¤È·ý²¦¤¬¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢£Ø£Ø£Ø£Ø¤é¤·¤¿ÍÊª¤òÏ¢¤ì¤¿£Â£Õ£Ó£È£É¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î£Ø£Ø£Ø£Ø¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡££Â£Õ£Ó£È£É¤Ë¶¯°ú¤ËÏÓ¤ò°ú¤«¤ì¤Æ¥è¥í¥è¥í¤ÈÎÏ¤Ê¤¯Êâ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢·ý²¦¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ï¤°¤È¡¢»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¼ã¼ê¤Î¾®ÌøÍ¦ÅÍ¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¶¯°ú¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡×¤È·ý²¦¤¬·ã¹â¤·¡Ö²¶¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡£²¶¤Î»×¤¦£Ø¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥µ¥×¥é¥¤¥º¹¥¤¤À¡£¤É¤³¤«¤ËÍè¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡¢£Ø¡ª¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤ò¸«²ó¤·¤Ê¤¬¤éÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¹¥¤òÆÍ¤¤¤¿¤Î¤¬£Â£Õ£Ó£È£É¤À¡£ÆÇÌ¸¤ò·ý²¦¤Î´éÌÌ¤Ë¿á¤ÉÕ¤±¤ÆÌåÀä¤µ¤»¡Ö¥ª¥¤¡¢¥¯¥½¥ä¥í¡¼¤É¤â¡££Ø¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤è¡££±·î£±Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß¤Ï¸µÆü¤Þ¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤·¤Æ¤ä¤é¤ì¤¿·ý²¦¤Ï¡Ö¤ª¤¤¡¢¤Ê¤¤¡Ä¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢£Ø¡ª¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡£¤ªÁ°¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡Ä¡×¤ÈÉÔµ¤Ì£¤Ê¸ÀÍÕ¡£´ÝÆ£¤â¡ÖÉ¬¤ºÍè¤¤¤è¡¢£Â£Õ£Ó£È£É¤È£Ø¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÂ³¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£