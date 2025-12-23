¼«Ì±¡¦²ÏÌîÂÀÏº»á¡¡°Ý¿·à¥´¥ê²¡¤·áµÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ë¡ÖÈ¿ÂÐ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ¶à¿µ¤À¤·ÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î²ÏÌîÂÀÏº½°±¡µÄ°÷¤¬£²£³ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Û¥ó¥ÍµÊÃã¡¡±ÊÅÄÄ®¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤Ë·Ç¤²¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢È¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼Ê¸ÍÎÂåÉ½¤ËµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö±À¹Ô¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²ø¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Äü¤á¤Þ¤»¤ó¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤¬²ÏÌî»á¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤ë¤È¡¢²ÏÌî»á¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤Ç£±Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¾®Áªµó¶è£²£µ¡¢ÈæÎãÂåÉ½£²£°¤Î·×£´£µ¤ò¼«Æ°ºï¸º¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÏÌî»á¤Ï¡Ö¼ê½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£·ëÏÀ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ¶à¿µ¤À¤·¡¢ÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤âÌ±¼çÅÞ¤âÌóÂ«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÄ°÷Äê¿ô¤òºï¸º¤·¤è¤¦¤è¤È¡£Åö»þ¤ÏÌîÅÄ¡Ê²ÂÉ§¡ËÁíÍý¤¬½Ð¤·¤Æ¡¢°ÂÇÜ¡Ê¿¸»°¡Ë¤µ¤ó¤È¤¸¤ã¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¹ñÌ±¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹ñÌ±¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
