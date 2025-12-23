梶浦由記 / FictionJunction、初開催のディナーショーで、2026年のツアー詳細発表! 南里侑香がFictionJunction YUUKAとして12年ぶりにゲスト出演決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

作曲家の梶浦由記が、12月21日（日）ホテルニューオータニ 鶴の間にて、自身初となるディナーショー『Yuki Kajiura LIVE Special edition 〜クリスマスディナーショー2025〜』を開催した。

アンコールにスペシャルゲストとして南里侑香が登場。FictionJunction YUUKAとしてリリースした1枚目のアルバム『Destination』収録曲、「聖夜」を歌唱し、来年、2026年7月から始まる全国ツアー「Yuki Kajiura LIVE vol.#22 〜precious pieces〜」に、2014年以来、約12年ぶりにFictionJunction YUUKAとしてのゲスト出演を発表した。そんなツアーのFC先行受付が1月6日〜スタートする。

また、梶浦は、夏に開催したライヴツアー『Yuki Kajiura LIVE vol.#21 〜60 Songs〜』から、8月24日（日）、埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールでのファイナル公演を映像化、2026年1月21日にBlu-rayにてリリースすることが決定している。先日、ジャケット写真を始めとする、商品画像が公開となった。

この映像商品には、普段見ることのできないこの公演の舞台裏や梶浦及び出演者全員のインタビューを含む豪華特典映像が収録される。完全生産限定盤には、昨年のライブ「Yuki Kajiura LIVE vol.#20 〜日本語封印20th Special〜」を収録。

Photo by キセキミチコ

●リリース情報

LIVE Blu-ray

『Yuki Kajiura LIVE vol.#21〜60 Songs〜』

2026年1月21日発売

【完全生産限定盤（2BD）】



品番：VVXL 276-8

価格：￥22,000（税込）

【通常盤（1BD）】



品番：VVXL-279

価格：￥8,800（税込）

※特典映像（ロングインタビュー＆メイキング収録）

完全生産限定盤特典



特典ディスク「Yuki Kajiura LIVE vol.#20 〜日本語封印20th Special〜」収録

ラミパスレプリカ、 Tシャツ[限定カラー]、48Pライブフォト＋インタビューブック同梱

商品の予約はこちら

https://kajiurayuki.lnk.to/260121_PKG

●配信情報

「引き出しで発光している」

FictionJunction feat. KAORI

配信中

配信リンクはこちら

https://FictionJunction.lnk.to/Hikidashide_hakkoshiteiru

「black rose」

FictionJunction feat. EMIKO

配信中

配信リンクはこちら

https://fictionjunction.lnk.to/blackrose

●ライブ情報

「Yuki Kajiura LIVE vol.#22 〜precious pieces〜」

2026年7月4日(土) 大阪・フェスティバルホール

Open 17:00 / Start 18:00

2026年7月19日(日) 東京・昭和女子大学人見記念講堂

Open 17:15 / Start 18:00

2026年7月20日(月・祝) 東京・昭和女子大学人見記念講堂

Open 15:15 / Start 16:00

2026年8月8日(土) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

Open 17:15 / Start 18:00

2026年8月9日(日) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

Open 15:15 / Start 16:00

出演

梶浦由記/FictionJunction (Piano/Chorus)

Vocal：KAORI, YURIKO KAIDA, Joelle, LINO LEIA, EMIKO(鈴木瑛美子)

Guest Vocal：YUUKA（南里侑香）

MUSICIAN：FRONT BAND MEMBERS

是永巧一 (Guitar), 佐藤強一 (Drums), 郄橋“Jr.”知治 (Bass), 今野 均 (Violin),

赤木りえ (Flute), 中島オバヲ (Percussion), 大平佳男 (Manipulator)

料金：SS席:全席指定：￥12,800（FC先行販売のみ）

S席:全席指定：￥9,300

バルコニーBOX席：￥9,300（大阪公演のみ・FC先行での取り扱いはございません。）

※バルコニーBOX席

お座席は高所となります。着席観覧となり開演中は立ってご覧いただけません。

ステージ・演出の一部が見えづらい場合がございます。

座席の配置上、2枚単位でのお申込みとなります。あらかじめご了承ください。

※U-25チケットあり。

公演日当日に25歳以下の方が購入対象となります。

FC先行での取り扱いはございません。

一般発売よりプレイガイドにて販売いたします。U-25の詳細は後日発表いたします。

※未就学児入場不可

※車椅子でご来場の方で車椅子用のスペースでの観覧をご希望の場合は、S席をお申し込みください。同伴者様もチケットが必要です。チケット当選後、各公演のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。車椅子エリアは数に限りがございますので事前にご連絡がない場合は対応ができない場合がございますので予めご了承ください。

梶浦由記オフィシャル・ファンクラブ “FictionJunction Station”会員チケット先行

受付期間：2026年1月6日(火)15：00〜1月12日(月・祝)23：59

受付URL

https://fictionjunctionstation.com/contents/ticket

※まだFC会員でない方も「受付期間中」の新規ご入会でお申し込みいただけます。

(受付期間内にご入会とチケットお申し込みの完了をお願いいたします。)

公演に関するお問い合わせ

大阪公演：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日12:00〜17:00／土日祝休業）※2025年12月27日（土）〜2026年1月4日（日）まで休業いたします。年始は1月5日（月）12:00〜より営業いたします。

東京・埼玉公演：キョードー東京 0570-550-799 オペレータ受付時間（平日11:00〜18:00／土日祝10:00〜18:00）※2025年12月27日（土）〜2026年1月4日（日）まで休業いたします。年始は1月5日（月）11:00〜より営業いたします。

＜梶浦由記 Profile＞

作詞・作曲・編曲を手掛けるマルチ音楽コンポーザー。

1993年、「See-Saw」のコンポーザー兼キーボーディストとしてデビュー。 2002年、『機動戦士ガンダムSEED』のED「あんなに一緒だったのに」がヒット。

その後、「Kalafina」をプロデュースするなど、現在はアニメを中心としたテーマ曲、劇伴音楽を数多く手掛け、2020年には作詞(共作：ＬiSA)・作曲を手掛けた『劇場版「鬼滅の刃」-無限列車編-』の主題歌「炎」(歌：LiSA)が第62回日本レコード大賞を受賞。

アニメ作品以外にも、北野武監督・主演映画『アキレスと亀』やNHK歴史情報番組『歴史秘話ヒストリア』、NHK連続テレビ小説『花子とアン』などの音楽も担当。

デビュー30周年を迎えた2023年4月、個人プロジェクト「FictionJunction」のアルバム、『PARADE』を9年ぶりにリリース。同年12月、世界規模で開催している「Yuki Kajiura LIVE」武道館２Days公演『Kaji Fes.2023』を開催した。

関連リンク

梶浦由記オフィシャルサイト

https://fictionjunction.com/