比嘉愛未、パスタ＆サラダ並んだクリスマスカラーの食卓公開「レストランみたい」「テンション上がる」の声
【モデルプレス＝2025/12/23】女優の比嘉愛未が22日、自身のInstagramストーリーズを更新。クリスマスカラーの食卓を公開し、反響が寄せられている。
【写真】39歳朝ドラ女優「パスタが本格的」レストラン級の豪華食卓公開
比嘉は「Xmas間近だからか意図せずそんなカラーになったごはん」とし、食卓を公開。ターコイズブルーの皿に美しく盛り付けられたムール貝のアラビアータと、たっぷりと盛り付けられた色鮮やかなサラダが盛り付けられている。
また「今日はまた新たな現場でした」と明かし、「刺激的でたのしかったな〜 はじめてがまだたくさんあってうれしい」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「クリスマス感満載でテンション上がる」「メニューがレストランみたい」「パスタが本格的」「アラビアータ絶対に美味しい」「素敵すぎる食卓」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆比嘉愛未、クリスマスカラーの食卓公開
◆比嘉愛未の投稿に反響
