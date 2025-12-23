¡ÖÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢¿¼¤á¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¹õ¥É¥ì¥¹¤Ç´°àú¤ÊÈþ¡¡¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×
¡ÖÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬2025Ç¯12·î20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä
²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¤Î¤¾¤¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£4ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ó¥É¥óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Á¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÈþµÓ¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£