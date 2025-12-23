「令和ロマン」が23日までに公式YouTubeチャンネルを更新。「M-1グランプリ2025決勝」で、運営からある“提案”をされたと明かす場面があった。

史上初の2連覇を達成したコンビ。そこで運営からオープニングアクトで、ステージ上で約3分間の漫才を披露するよう提案されたそう。ド派手なレッドカーペットから登場し、テーマは「M-1グランプリ」。ネタの最後の一言は「始めましょう」で「去年の“終わらせましょう”を払拭するかのように」と注意書きもあったという。

これを聞いた高比良くるまは「しんどい、しんどいって…」と断ったといい、相方・松井ケムリも「あそこで漫才しちゃダメな感じするよな」と苦笑。

くるまは「今まで誰もやったことないじゃん。やればできるけど、ネタが被っちゃうかもしれないじゃん」といい、ケムリも「結局『カナメストーン』とかは『M-1』のネタやってたもんね」と指摘。くるまは「敗者復活戦でやってたと思うんだけど、そういうのがよぎるのはちょっと危ないしさ。ボケが特に難しい」と事情を説明していた。