鹿島は23日、明大のGK藤井陽登（22）が来季から加入すると発表した。

青森県出身の藤井は栃木・矢板中央高から明大に進学。守護神の日本代表GK早川友基は明大の5学年先輩にあたる。身体能力を生かしたシュートストップに優れ、ロングキックも持ち味。

クラブを通じ「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と伝統のある素晴らしいクラブでスタートすることができ、大変うれしく思います。これまで支えてくれた家族、そしてお世話になった指導者の方々への感謝の気持ちを胸に、全力でプレーします。アントラーズの勝利に一日でも早く貢献できるよう日々努力してまいります」と決意をつづった。

また、鹿島はGK朴義正（パク・ウィジョン）が韓国2部の華城FCに完全移籍すると発表。23年から在籍し、3年間で公式戦出場はなかった。クラブを通じ「誰もがプレーしたいクラブであるアントラーズで3年間過ごすことができ、とても光栄でした。アントラーズでの3年間を土台にして、これからも選手としてもっともっと成長できるように頑張ります」とコメントした。