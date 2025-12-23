µð¿Í¤Î¸åÇÚ¤¬ÌÀ¤«¤¹À¶¸¶ÏÂÇî»á¤È·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤ÎËÜÅö¤Î´Ø·¸¡Ö¤½¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¹â¶¶¾°À®»á¡Ê50¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¹â¶¶¾°À®¤ÎHISA¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¹¹¿·¡£µð¿Í»þÂå¤Ë´¶¤¸¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤ÈÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡PL³Ø±àÆ±´ü¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿KK¥³¥ó¥Ó¤â¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï¡ÈÉÔÃçÀâ¡É¤Ê¤É¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸åÇÚ¤È¤·¤Æ´Ö¶á¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤ë¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢À¶¸¶¤µ¤ó¤È·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤ÆÁÐÊý¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¶¸¶»á¤¬ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²£¤Ç·¬ÅÄ»á¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¶¸¶»á¤¬¥±¥¬¤Ê¤É¤Ç2·³¤ËÍî¤Á¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢¡Ö·¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥Ã¤È´ó¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ²¿¤«¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï²¿²ó¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤ì¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¸ß¤¤¤¬É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¡ÖÀÚ¤ì¤Ê¤¤±ï¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¸«¤¨¤Ê¤¤å«¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î2¿Í¤ÈÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤éµå³¦¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¤¿°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸«¤»¤¿¡£
