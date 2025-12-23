三井不動産は2026年春以降、神奈川県最大級の商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーと横浜」の大規模リニューアルを実施。フードコートの刷新やエンターテインメント機能の強化など、さらに魅力的なスポットへと進化します。本記事では、リニューアルの概要とともに、年末年始の特別営業時間やお得なセール、イベント情報を一挙にご紹介します。

ららぽーと横浜はどんなところ？

ららぽーと横浜の屋外広場スペース「セントラルガーデンKiLaLa」

神奈川県最大級の大型商業施設「ららぽーと横浜」はJR横浜線「鴨居駅」から徒歩約7分。横浜市営地下鉄「センター南駅」やJR横浜線「中山駅」近くからバスでもアクセス可能です。

東京ドーム約2つ分の広大な敷地内には、ハンズやイトーヨーカドー、レストラン、シネマコンプレックスなど約270店が出店。屋外に設けられた広場スペース「セントラルガーデンKiLaLa」ではさまざまなイベントが開催されているほか、夏は子どもが水遊びを楽しめるスペースとしても人気です。

ららぽーと横浜の歴史と歩み

ららぽーと横浜内観

ららぽーと横浜は、2007年にNEC横浜事業場の跡地に誕生。神奈川県最大級の規模にふさわしく、時代に合わせて進化を続けてきました。2013年には初の大規模リニューアルを実施。全279店舗のうち、日本初上陸を含む133店舗を新設・改装。2019年には2度目のリニューアルを行い、40店舗を新設、13店舗を改装。食の専門店エリアを設け、神奈川県内初出店の飲食店を多数揃えるなど、食物販エリアを充実。広場「CORE（コア）」の新設など共用部も刷新しています。

2026年春に大規模リニューアル！食とエンタメを強化

2026年春以降に予定されている大規模リニューアルでは、利用者の声に応える形でテナントラインナップを大幅に強化します。

特に注目すべきは、フードコートをはじめとする「食」の充実です。さらに、屋外のセントラルガーデンや館内のイベントスペースでは、スポーツやエンターテインメント機能を強化します。

2025-2026年 年末年始の営業情報

大規模リニューアルでさらなる進化を遂げそうな「ららぽーと横浜」ですが、年末年始は12月12日(金)〜1月12日(月・祝)まで、リニューアル前の「売り尽くしSALE」を開催。さらに12月26日(金)〜31日(水)はカウントダウンセール。2026年1月1日(元日)〜1月12日(月・祝)はららぽーとバーゲンを開催予定、対象となる約120店舗の商品を、最大80%オフの特別価格で購入できます。

ららぽーと横浜セール情報

また、1月3日(土)には、新年の運試し！「1000本引き抽選会」を実施。 当日購入したレシート5,000円(税込・合算可)以上の提示で、ららぽーと横浜限定の買物券が当たる抽選に挑戦できます。1月12日(月・祝)には先着1,000名限定で、現金10,000円で12,000円分のお買物券を購入できる「限定お買物券販売会」を実施。おトクに買い物ができます。

年末年始期間は、通常と営業時間が異なります。大晦日や元日に訪れる際は、あらかじめ時間を確認しておきましょう。合わせて、繁忙期の道路混雑対策のため、2025年12月27日(土)〜2026年1月4日(日)の期間は、駐車料金が有料となります。料金体系は土・日・祝日と同様になり、買い上げ金額に応じたサービスが適用されます。

ららぽーと横浜年末年始の営業時間

2026年に向けてさらなる進化を遂げるららぽーと横浜。年末年始の活気あふれるセールやイベントを楽しみながら、新しく生まれ変わる施設の姿を心待ちにしましょう。

（画像：三井不動産）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）