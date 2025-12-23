°ÜÌ±½ð¡¢12ºÐ¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤ò¥¿¥¤¤Ë°ÜÁ÷¡¡ÂæÏÑÂÚºßÃæ¤Ë¼Ò²ñÃá½ø°Ý»ýË¡°ãÈ¿
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÆâÀ¯Éô¡ÊÆâÌ³¾Ê¡Ë°ÜÌ±½ð¤Ï23Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ12ºÐ¤Î¥¿¥¤¿Í¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤òÆ±Æü¡¢ËÜ¹ñ¥¿¥¤¤Ë°ÜÁ÷¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊì¿Æ¤Ï¥Ó¥¶¡Êºº¾Ú¡ËÌÈ½ü¤Ç¥¿¥¤¤«¤éÂæÏÑ¤ËÆþ¶¸å¡¢¼Ò²ñÃá½ø°Ý»ýË¡°ãÈ¿¤ÈÉÔË¡»ÄÎ±¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢°ÜÌ±½ð¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê£¿ô¤ÎÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯½÷¤Ï6·î²¼½Ü¤ËÊì¿Æ¤ÈË¬Æü¡£Êì¿Æ¤Î¾Ò²ð¤Î²¼¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï11·î¡¢»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤ÎÂáÊá¾õ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
°ÜÌ±½ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Êì¿Æ¤Î¹´Â«¸å¡¢Æ±½ð¤ÈÆâÀ¯Éô·ÙÀ¯½ð·º»ö·Ù»¡¶É¡Ê·º»ö¶É¡Ë¤ÏÆüËÜ¡¢¥¿¥¤Î¾¹ñ¤Î·Ù»¡¤È°ÜÁ÷¤äÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢·È¤·¡¢23Æü¤Ë½ÐÆþ¹ñ¡¦°ÜÌ±Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢Êì¿Æ¤ò¥¿¥¤¤Ë°ÜÁ÷¤·¤¿¡£
°ÜÌ±½ð¤Ï¡¢ÈÈºáËÐÌÇ¤Ø¤Î¹ñ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¶¨ÎÏ¤È¡¢»ùÆ¸¡¦¾¯Ç¯¤Î¸¢±×ÊÝ¸î¤Ø¤Î¸Ç¤¤·è°Õ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê²«Îï·Ý¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
