¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ï23Æü¡¢ÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤òË¬Ìä¤·¡¢ÄÄÂ¶î²¡Ê¤Á¤ó¤¤Þ¤¤¡Ë»ÔÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£ÄÄ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¹âÍº¤äÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¹Ç¯¤Î»Ù»ý¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÇëÀ¸ÅÄ»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÁªµó¶è¤Ç¹âÍº»Ô¤ÎÍ§¹¥¸òÎ®ÅÔ»Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤Î»ÔµÄ¤é¤È¶¦¤Ë21Æü¤«¤éË¬Âæ¡£22Æü¤Ë¤ÏÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£¹âÍº»Ô¤Ç¤ÏÄÄ»ÔÄ¹¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ÎÂ¾¡¢»ÔÆâ¤ÎÉÀ¡Ê¤Ó¤ç¤¦¡Ë¹ÈÌÓ¹ÁÊÝ°ÂÆ²¤òË¬¤ì¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÆ¼Áü¤Ë¸¥²Ö¤·¤¿¡£
ÄÄ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¹âÍº¤ÈÆüËÜ¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¶ÛÌ©¤ÊÍ§¹¥´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ä¶µ°é¸òÎ®¡¢»º¶È¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Ç¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢È¬²¦»Ò»Ô¤«¤éÂæÏÑ¤Ø¤Î»Ù»ý¤Ë¤â¼Õ°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£È¬²¦»ÒÂæÏÑÍ§¹¥¸òÎ®¶¨²ñ¤Î¹õ¿ÜÎ´°ìÍý»öÄ¹¡Ê¸µÈ¬²¦»Ò»ÔÄ¹¡Ë¤¬º£Ç¯¡¢¹âÍº»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¤ËÂ¢½ñ½¼¼Â¤Î¤¿¤á¤Ë70Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©ÍÑ¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹âÍº»Ô»º¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÇëÀ¸ÅÄ»á¤Ï¡¢È¬²¦»Ò»ÔµÄ¤é¤È¤ÎË¬Ìä¤Ï¹âÍº¤ÈÈ¬²¦»Ò¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£ÍèÇ¯¤ÏÎ¾»Ô¤¬Í§¹¥¸òÎ®ÅÔ»Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ20¼þÇ¯¤À¤È¤·¡¢½Ë²ì¹Ô»ö¤Ç¤ÎÁê¸ßË¬Ìä¤ä¶µ°é¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¼°¤Ç¡¢ÁÐÊý¤¬ÅÔ»Ô¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
