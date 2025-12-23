柔道女子52キロ級で東京五輪金メダリストの阿部詩（25）は12月22日、Instagramを更新。漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」に出演したことを報告した。

【画像】「詩ちゃんってこんな可愛いんだ！」柔道金メダリスト阿部詩、タイ旅行での“水着チラ見え”ショット”に驚きの声「びっくりしました」

阿部が公開したのは「阿部 詩様」と書かれた控室の前に立つ1枚の写真だ。阿部はレースが装飾された水色のブラウスにネイビーのスカートを合わせ、カメラに向かって笑顔を見せている。阿部は番組内で芸人らがネタを披露する順番が決まるクジを引く大役を務めた。さらに番組について「人生をかけた漫才を間近で見て感動と、大爆笑をさせていただきました」と感想を綴っている。最後は「貴重な経験に感謝です！！」とコメントし、投稿を締め括った。

【画像】「M-1グランプリ2025」に出演した阿部詩（画像は阿部詩Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「女優さんかと思いました」「マジでかわいい」「まさかの阿部詩さんが出て来るとは」「阿部詩が可愛すぎる…」「観ましたよ～」「私服姿も素敵で可愛いですね」「銀河系最強可愛い！！」「大役、大変大変お疲れ様でした」「詩さんがグランプリ」「ビジュ優勝です」「こうしてたら激強女子には見えんなぁ」などコメントが寄せられた。