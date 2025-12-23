「数か月間離脱する」リバプールに痛手…26歳FWが腓骨骨折で手術。現地メディアは「スロットの攻撃オプションは手薄になっている」と指摘
リバプールは現地12月22日、アレクサンデル・イサクが腓骨骨折で手術を受けたと発表した。
昨季にニューカッスルで23ゴールを記録したイサクは、今夏に英国最高額の移籍金１億2500万ポンドでリバプールに完全移籍。加入後は鼠径部の故障などで結果を残せない時期が続いていたが、13節・ウェストハム戦（２−０）で待望の移籍後初得点をマーク。17節・トッテナム戦（２−１）でシーズン２点目をマークした。
しかし、26歳のスウェーデン代表FWは、そのトッテナム戦の得点時に相手DFと交錯して負傷交代。後半戦に向けて流れを掴みかけていた矢先のアクシデント。骨折で離脱を余儀なくされた。
チームにとって手痛い戦力ダウンになる。英紙『The Guardian』は、「リバプールが足首の骨折を認め、アレクサンデル・イサクは数か月のシーズン不在へ」と見出しを打った記事を掲載。「クラブはイサクの復帰時期を明言していないが、移籍金１億2500万ポンドのストライカーは月曜日に手術を受け、数か月間、ピッチを離れることになる」と伝えた。
イサクだけでなく、攻撃陣の主力に数名の欠場者が出ているリバプール。同紙は「モハメド・サラーはエジプト代表としてアフリカ・ネーションズカップに参加するためチームを離れており、コディ・ガクポもまた負傷離脱中であるため、イサクの怪我により、スロットの攻撃オプションは手薄になっている」と指摘した。
限られた前線の駒で冬場の戦いを乗り切れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
