国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyの模様がNHK総合で生放送決定
026年6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）Grand Ceremonyの模様が、NHK総合で生放送される。
■第2回となる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は規模を拡大して開催
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。
第2回となる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大し、主要部門を発表するGrand CeremonyおよびレッドカーペットをTOYOTA ARENA TOKYOにて、その他の部門を発表するPremiere CeremonyをTOKYO DREAM PARKで開催される。
そしてこのたび『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』に引き続き、Grand Ceremonyの模様がNHKにて生放送されることが決定した。
Grand Ceremonyでは、主要部門をはじめとする最優秀賞の発表をライブで伝える他、日本を代表する豪華アーティストたちのスペシャルパフォーマンスも披露される。
※メイン写真は『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀楽曲賞を受賞したCreepy Nuts
■番組情報
NHK総合『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
[2026年]
06/13（土）時間未定
※NHK ONEにて同時配信＆週間の見逃し配信
■イベント情報
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
[2026年]
06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他
※開催ウィーク：06/08（月）～06/13（土）
