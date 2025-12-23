ReoNa、故郷・奄美大島で初凱旋フリーライブ開催決定！「お歌を紡いで歩んできた道のりの先でふるさと奄美にただいま」
ReoNaが、2026年3月7日に鹿児島・奄美大島でフリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島“シマユイあまみ”』を開催する。
■生出演したあまみエフエム『ゆぶぃニングアワー』で発表
本日12月23日、ReoNaは故郷の奄美大島に急遽駆けつけ、あまみエフエム『ゆぶぃニングアワー』へ生出演。放送のなかでこのライブを現地、奄美の人たちに開催することを発表した。ReoNaにとって奄美大島は出身地であり、特別な場所。
『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島“シマユイあまみ”』と銘打たれた今回の凱旋フリーライブ、公演タイトルの「シマユイ」に含まれる「ゆい（結）」とは、島の言葉で「互いに助け合う」「集まり」を意味する文化的な言葉。そんな島の精神を感じてもらいたいというReoNaの想いが込められた公演となりそうだ。
今回会場となるのは、美しい海を臨む、奄美市笠利町にあるCamp & Music, Koyaの野外特設ステージ。
現地にて撮影されたReoNaからのコメント動画のなかでReoNaは「お歌を紡いで歩んできた道のりの先でふるさと奄美にただいま」「島の風を浴びながらお届けするお歌たち『シマユイあまみ』あなたにぜひ受け取っていただけますように」と語っている。
このライブは入場無料で開催。一部優先有料エリアも用意され、こちらチケットはReoNa オフィシャルFC「ふあんくらぶ」にて先行抽選販売受付中だ。また、奄美での宿泊、会場までの移動がセットとなったアクセスツアーの販売が12月25日18時から開始となる。
自身のキャリアで初となる地元・奄美凱旋、野外ライブであるこの日は、ReoNaのこれまでとこれからを語るうえで特筆すべき一日になりそうだ、島から響くReoNaの「お歌」をぜひ感じよう。
■ReoNa コメント
この度、ふるさと奄美大島で初めてのライブ、“シマユイあまみ”を開催させていただくことが決まりました。
困っている人がいたら、手を差し伸べることを厭わない。
1人では難しいことでも、誰かとともになら成し遂げられるかもしれない。
そんな、シマに伝わる“結の精神”に私自身も寄り添われてきました。
シマの風とともに、奄美の海が見える場所からお届けするお歌たち、“一対一”。
あなたに、受け取っていただけますように。
■ライブ情報
『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島“シマユイあまみ”』
[2026年]
03/07（土）鹿児島県・奄美大島笠利町 Camp＆Music, Koya 野外特設ステージ
■関連リンク
ReoNa OFFICIAL SITE
https://www.reona-reona.com/
■【画像】ReoNaのアーティスト写真