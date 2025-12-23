ReoNa、故郷・奄美大島で初凱旋フリーライブ開催決定！「お歌を紡いで歩んできた道のりの先でふるさと奄美にただいま」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ReoNaが、2026年3月7日に鹿児島・奄美大島でフリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島“シマユイあまみ”』を開催する。

■生出演したあまみエフエム『ゆぶぃニングアワー』で発表

本日12月23日、ReoNaは故郷の奄美大島に急遽駆けつけ、あまみエフエム『ゆぶぃニングアワー』へ生出演。放送のなかでこのライブを現地、奄美の人たちに開催することを発表した。ReoNaにとって奄美大島は出身地であり、特別な場所。

『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島“シマユイあまみ”』と銘打たれた今回の凱旋フリーライブ、公演タイトルの「シマユイ」に含まれる「ゆい（結）」とは、島の言葉で「互いに助け合う」「集まり」を意味する文化的な言葉。そんな島の精神を感じてもらいたいというReoNaの想いが込められた公演となりそうだ。

今回会場となるのは、美しい海を臨む、奄美市笠利町にあるCamp & Music, Koyaの野外特設ステージ。

現地にて撮影されたReoNaからのコメント動画のなかでReoNaは「お歌を紡いで歩んできた道のりの先でふるさと奄美にただいま」「島の風を浴びながらお届けするお歌たち『シマユイあまみ』あなたにぜひ受け取っていただけますように」と語っている。

このライブは入場無料で開催。一部優先有料エリアも用意され、こちらチケットはReoNa オフィシャルFC「ふあんくらぶ」にて先行抽選販売受付中だ。また、奄美での宿泊、会場までの移動がセットとなったアクセスツアーの販売が12月25日18時から開始となる。

自身のキャリアで初となる地元・奄美凱旋、野外ライブであるこの日は、ReoNaのこれまでとこれからを語るうえで特筆すべき一日になりそうだ、島から響くReoNaの「お歌」をぜひ感じよう。