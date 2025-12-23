ËÜÆü¤Î¡Ú³ô¼çÍ¥ÂÔ¡Û¾ðÊó (23Æü°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
12·î23Æü°ú¤±¸å¤Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿ÌÃÊÁ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢£¿·Àß¡¡――――――――――――――
µ»¸¦À½ºî½ê <6289> [Åì¾Ú£Ð]¡¡·è»»·î¡Ú8·î¡Û¡¡¡¡¡¡12/23È¯É½
ËèÇ¯2·îËö¤È8·îËö»þÅÀ¤Ç300³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÊÝÍ³ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ2000～1Ëü5000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤òÇ¯2²óÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£
À¾Éô¥¬¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9536> [Åì¾Ú£Ð]¡¡·è»»·î¡Ú3·î¡Û¡¡¡¡¡¡12/23È¯É½
ËèÇ¯3·îËö¤È9·îËö»þÅÀ¤Ç200³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÊÝÍ³ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ6000～1Ëü2000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤òÇ¯2²óÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹