¡Ú¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹½ÁÛ¡Û²¼Äá»ÔÄ¹¡ÈÅÚÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ¿È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡É¤â¡È¾ì½ê¤¢¤ê¤¤ÎµÄÏÀ¡É¤ÏÈÝÄê¡¡¤É¤¦¤Ê¤ë¡©Â¿µ¡Ç½Ê£¹ç·¿¡¡
¡¡¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¯»ùÅç»Ô¤Î²¼Äá»ÔÄ¹¤Ï¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂ¿µ¡Ç½Ê£¹ç·¿¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»ÔµÄ²ñ¤Ç¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸õÊäÃÏ¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»ÔÍ¿¼¡Ïº¤Î2¤«½ê¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Îµ¡Ç½¤òÀ¹¤ê¹þ¤á¤ë¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£»ÔÄ¹¤Î¹Í¤¨¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¡¢³«¤«¤ì¤¿²¼Äá»ÔÄ¹¤ÎÄêÎã²ñ¸«¡£2´üÌÜ¤Î½¢Ç¤1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¡¢111¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á96¹àÌÜ¤Ç¼Â»Ü¡¢¿ä¿ÊÃæ¤À¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÆø¤ï¤¤¤È³èµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅç»Ô¡¦²¼Äá»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂ¿µ¡Ç½Ê£¹ç·¿¤ä¼«¤é²Ô¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï2¤«½ê¤ÎÉßÃÏ¤ËÇÛÃÖ²ÄÇ½¤«¡Ä¡×
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¤³¤Î2¤«½ê¤ËÇÛÃÖ¤Ç¤¤ë¤«¡©³ÎÇ§¤·¤¿¸å¤ËÊ£¹ç»ÜÀß¤ÎÆ³Æþ¤Î²ÄÇ½À¤òº£¸å¡¢¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©µÄ»þÂå¡¢¿ô¡¹¤Î³¤³°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤¿»ÔÄ¹¡£»ë»¡¤Î·Ð¸³¤«¤é»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Åö½é¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼¯»ùÅç»Ô¡¦²¼Äá»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¾ì¤À¤±¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°û¿©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£³Î¤«¤ËÆüËÜ¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¼¯»ùÅç¹ÁËÜ¹Á¶è¤Î¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥Ýー¥ÈÀ×ÃÏ¡¢ËÌ¤ÕÆ¬¤ò¸õÊäÃÏ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃÇÇ°¤·¡¢º£¤Î2¤«½ê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ»ÔÄ¹¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆâÅÄÄ¾Ç·¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡ÖÅö½é¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Â¿µ¡Ç½Ê£¹ç·¿¡¢²Ô¤²¤ëÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Èº£¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï°ì½ï¡©ÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ê¼¯»ùÅç»Ô¡¦²¼Äá»ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÂ¿µ¡Ç½Ê£¹ç·¿¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë½ê¤¬²ÔÆ¯Î¨¤â¤¢¤ë¤·¡¢³¹¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤É¤¦À¸¤ß½Ð¤¹¤«¡©¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î·Ð±Ä¼«ÂÎ¡¢°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤ò¤É¤¦²Ô¤®½Ð¤¹¤«¡©2¸õÊäÃÏ¤ÎÅÚÃÏ¤Î·Á¾õ¡¢¹¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¿È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£³¹¤Ë°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯²Ô¤®½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡»ÜÀß¤¬»ý¤Äµ¡Ç½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾ì½ê¤¢¤ê¤¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡ÖÊ£¹ç·¿¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¸µ¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç»ØÅ¦¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¡×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç»ÔÍ¿¼¡Ïº¤Î2¤«½ê¤À¤«¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖÂ¿µ¡Ç½Ê£¹ç·¿¡×¡¢¡Ö²Ô¤²¤ë¡×»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤É¤ó¤ÊÊª¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡©Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼¯»ùÅç»Ô¡¦²¼Äá»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö´û¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤¬Î©ÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë»þ¤Î¥µ¥Ö²ñ¾ì¡£¤É¤Á¤é¤¬¥µ¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇòÇÈ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡»ÔÄ¹¤¬ÊÑ¤ï¤é¤ºÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÂ¿µ¡Ç½Ê£¹ç·¿¡×¡£¤É¤ó¤Êµ¡Ç½¤ò¤â¤Ã¤¿»ÜÀß¤Ê¤Î¤«¸½»þÅÀ¤ÇÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£ÀÇ¶â¤òÅê¤¸¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë¤Ê¤é»ÔÌ±¤ÎÍý²ò¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«ー´ÑÀï°Ê³°¤Ë¤â¤³¤ì¤À¤±¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë»ÜÀß¤Ê¤ó¤À¤è¡Ä¤È²¼Äá»ÔÄ¹¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£