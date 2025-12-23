¡Ö½ÅÅÙ¤Î¤¦¤ÄÉÂ¡×ÌÀ¤«¤·¤¿¿Íµ¤Âç¿©¤¤ÁÐ»ÒYouTuber¤¬¡ÈÇú¿©Æ°²è¡ÉÏ¢Åê¤Ç½¸¤Þ¤ë¿´ÇÛ¡¡°å»Õ¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤È²á¿©¤Î´Ø·¸¡×
¡Ô¥³¥¹¥È¥³¤Î¥µ¡¼¥â¥ó¥Ý¥¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿©¤Ù¤è¤¦¤Î²ó¤Ç¤¹¡Õ
¡¡12·î19Æü¡¢ÁÐ»Ò¤Î»ÐËå¡¢¾®Ìî¤«¤³¤È¾®Ìî¤¢¤³¤«¤é¤Ê¤ëÂç¿©¤¤YouTuber¡Ö¤Ï¤é¤Ú¤³¥Ä¥¤¥ó¥º¡×¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¤ò¹¹¿·¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¥Ý¥Ð§5kg¤ÈÍñÇò¥¹¡¼¥×1L¡×¤ò¡¢¤ª¤è¤½25Ê¬¤Ç´°¿©¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤ËÂÐ¤·
¡Ô¸µµ¤¤Ç¿©¤Ù¤ë2¿Í¤ò¸«¤Æ¸µµ¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤È¤¤¤¦°ÂÅÈ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«
¡Ô¤®¤³¤Á¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¡ÔËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Ê¡Õ
¡Ô2¿ÍÃçÎÉ¤¯¿©¤Ù¤Æ¤ë»Ñ¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¡¢µÁÌ³¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤È´ê¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤Ê¤É¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¡¢·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö»Ð¤Î¤«¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢10·î24Æü¤ËInstagram¤Ç¡Ô¤³¤ÎÅÙ¡¢¤Ï¤é¤Ú¤³¥Ä¥¤¥ó¥º¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤³¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¡ØÂ¨»þÆþ±¡¡Ù¤È¤Ê¤ê¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¤«¤³¤µ¤ó¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·12·î7Æü¡¢¡Ô»ä¤¿¤Á¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤òÄ¹Ç¯´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈInstagram¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ô¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï½ÅÅÙ¤Î¤¦¤ÄÉÂ¤Ç´û¤Ë¼êÃÙ¤ì¤Ç¤·¤¿¡Õ¤È¤â¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£³èÆ°µÙ»ß¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤¦¤ÄÉÂ¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ê¾É¾õ¤¬ÁÛµ¯¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ÂÎ¤Ë¤â¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤Ï¡Øµ¤Ê¬¤ÎÌäÂê¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¾¤Îµ¡Ç½¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤â¤ËÇ¾Æâ¤Î¿À·ÐÅÁÃ£¡Ê¥»¥í¥È¥Ë¥ó¡¦¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¡¦¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡Ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿´¤Î¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡Øµ¤Ê¬¤¬ÄÀ¤à¡¢Í«¤¦¤Ä¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢ÉÔ°Â¡¢¾ÇÁç¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤Î¾É¾õ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡Ø¿©Íß¤¬Áý¤¹¡¦¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÂÎ½ÅÊÑÆ°¡¢ÉÔÌ²¡¢²áÌ²¡¢·ñÂÕ¡¢Æ¬ÄË¡¢°ßÄ²¾É¾õ¡¢Æ°Ø©¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¬2½µ´Ö°Ê¾åÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤¬Àè¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Æâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤«¤é¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«Æâ²Ê³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¡Ë
¡¡¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¤Ê¤É¤ÎÀ³Ê·¹¸þ¡¢¹Ã¾õÁ£¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎ¼À´µ¡¢»º¸å¡¦¹¹Ç¯´ü¤Ê¤É¥Û¥ë¥â¥óÊÑ²½¤Ê¤É¤¬¡¢È¯¾É¤ÎÍýÍ³¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤¬¡ÖÂç¿©¤¤Æ°²è¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ï¤³¤ÎÁ°¤Ë¤â¡¢12·î12Æü¤Ë¡ØÀ¸³¤Ï·²ò¶Ø!¥³¥¹¥È¥³¤ÎÀ¸³¤Ï·¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÂÎ½ÅÁý¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡Ù¡¢12·î16Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥±¡¼¥72Ëç¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×À¹¤êÀ¹¤ê¤Ç10.000kcal¡Ù¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¤òÏ¢Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤³¤Ï12·î7Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÔÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤»þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤ÎÁÍý¤äºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ËÆ£±¡Ä¹¤Ï¡ÖÂç¿©¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê²á¿©¤È¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ï´Ø·¸¡¦´ØÏ¢¤¬¤¢¤ê¡¢¤¸¤Ä¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤äÃº¿å²½Êª¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢°ì»þÅª¤Ë¥»¥í¥È¥Ë¥ó¡¦¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¡¦¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢°ì½Ö¤Ç¤¹¤¬µ¤Ê¬¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·È¿Æ°¤Ç¡¢¼«¸Ê·ù°¤äµ¤Ê¬¤Î°²½¤¬µ¯¤¡¢ºÆ¤Óµ¤Ê¬¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¼«¸Ê¼£ÎÅ¤È¤·¤Æ¡¢²á¿©¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢Âç¿©¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£