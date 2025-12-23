2025年度・最もファンに愛された作品を決める「アニメファン賞」投票受付開始
東京アニメアワードフェスティバル実行委員会および一般社団法人日本動画協会による、国際アニメーション映画祭「東京アニメアワードフェスティバル2026（TAAF2026）」が、2026年3月13日から16日まで、東京・池袋エリアで開催される。これに先立ち、同映画祭の目玉企画のひとつである「アニメファン賞」の投票が公式サイトでスタートした。投票期間は、本日午後6時から2026年1月26日午後11時時59分まで。
【画像】TAAF2026「アニメ功労部門」顕彰者一覧
今回の「アニメファン賞」は、2024年10月1日から2025年9月30日までに日本国内で上映・放送・配信されたすべてのアニメーション作品を対象に、ファン投票によって選ばれるアワード。すでにファン投票により、「みんなが選ぶベスト100」（TVシリーズ80作品、劇場映画20作品、計100作品）が決定しており、「アニメファン賞」は、このベスト100作品の中から、さらにファンの投票によって選出される。
投票は期間中1人1回までで、TVシリーズ、劇場映画それぞれ最大3作品を選択可能。なお、「みんなが選ぶベスト100」の得票数は、「アニメファン賞」の投票結果には引き継がれない仕組みとなっている。
なお、前回「TAAF2025」の「アニメファン賞」は、『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』が受賞。これまでに、『ユーリ!!! on ICE』『BANANA FISH』『アイドリッシュセブン』『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』など、時代を象徴する作品が選ばれてきた（※下段にリストあり）。ファンの想いが直接反映される「アニメファン賞」の行方は、今回も大きな注目を集めそうだ。
TAAFは、「東京が、アニメーションのハブになる。」を合言葉に、世界中の優れたアニメーション作品とクリエイター、そして観客をつなぐ場として始まり、2026年で13回目の開催を迎える。日本未公開の海外作品を対象とした「コンペティション部門」、国内作品を顕彰する「アニメオブザイヤー部門」、アニメーション産業・文化の発展に貢献した人物を称える「アニメ功労部門」を中心に、上映やシンポジウム、ワークショップなど多彩なプログラムを展開している。
今回の「アニメ功労部門」では、松谷孝征（プロデューサー）、竹宮惠子（原作者）、金春智子（脚本家）、押井守（監督）、安彦良和（漫画家／アニメーション監督／デザイナー）、森まさあき（立体アニメーター／人形作家）、山本二三（美術監督）、小山茉美（声優）、なみきたかし（アニメーション史家）ら9人が顕彰されることが決定している。
■過去の「アニメファン賞」受賞作品
TAAF2014 『ダンボール戦機ウォーズ』
TAAF2015 『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』
TAAF2016 『銀魂』
TAAF2017 『ユーリ!!! on ICE』
TAAF2018 『ユーリ!!! on ICE』
TAAF2019 『BANANA FISH』
TAAF2020 『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪
マジLOVE キングダム』
TAAF2021 『アイドリッシュセブン Second BEAT! 』
TAAF2022 『アイドリッシュセブン Third BEAT!（第1 クール）』
TAAF2023 『メカアマト』
TAAF2024 『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』
TAAF2025 『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』
今回の「アニメファン賞」は、2024年10月1日から2025年9月30日までに日本国内で上映・放送・配信されたすべてのアニメーション作品を対象に、ファン投票によって選ばれるアワード。すでにファン投票により、「みんなが選ぶベスト100」（TVシリーズ80作品、劇場映画20作品、計100作品）が決定しており、「アニメファン賞」は、このベスト100作品の中から、さらにファンの投票によって選出される。
投票は期間中1人1回までで、TVシリーズ、劇場映画それぞれ最大3作品を選択可能。なお、「みんなが選ぶベスト100」の得票数は、「アニメファン賞」の投票結果には引き継がれない仕組みとなっている。
なお、前回「TAAF2025」の「アニメファン賞」は、『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』が受賞。これまでに、『ユーリ!!! on ICE』『BANANA FISH』『アイドリッシュセブン』『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』など、時代を象徴する作品が選ばれてきた（※下段にリストあり）。ファンの想いが直接反映される「アニメファン賞」の行方は、今回も大きな注目を集めそうだ。
TAAFは、「東京が、アニメーションのハブになる。」を合言葉に、世界中の優れたアニメーション作品とクリエイター、そして観客をつなぐ場として始まり、2026年で13回目の開催を迎える。日本未公開の海外作品を対象とした「コンペティション部門」、国内作品を顕彰する「アニメオブザイヤー部門」、アニメーション産業・文化の発展に貢献した人物を称える「アニメ功労部門」を中心に、上映やシンポジウム、ワークショップなど多彩なプログラムを展開している。
今回の「アニメ功労部門」では、松谷孝征（プロデューサー）、竹宮惠子（原作者）、金春智子（脚本家）、押井守（監督）、安彦良和（漫画家／アニメーション監督／デザイナー）、森まさあき（立体アニメーター／人形作家）、山本二三（美術監督）、小山茉美（声優）、なみきたかし（アニメーション史家）ら9人が顕彰されることが決定している。
■過去の「アニメファン賞」受賞作品
TAAF2014 『ダンボール戦機ウォーズ』
TAAF2015 『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』
TAAF2016 『銀魂』
TAAF2017 『ユーリ!!! on ICE』
TAAF2018 『ユーリ!!! on ICE』
TAAF2019 『BANANA FISH』
TAAF2020 『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪
マジLOVE キングダム』
TAAF2021 『アイドリッシュセブン Second BEAT! 』
TAAF2022 『アイドリッシュセブン Third BEAT!（第1 クール）』
TAAF2023 『メカアマト』
TAAF2024 『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』
TAAF2025 『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』