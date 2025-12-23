¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¡BACH¥×¥é¥¶ÇÕ¡Û²¼½ÐÂîÌð¡¡ÉüÄ´¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ßV¤òÃ¥¼è
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î¡ÖBACH¥×¥é¥¶ÇÕ¡×¤Ï23Æü¤Ë½àÍ¥¾¡Àï3¸Ä¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢24Æü12RÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à6¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤Ï2¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë²¼½ÐÂîÌð¡Ê39¡áÊ¡°æ¡Ë¤À¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï¤Ï10R5¹æÄú¤À¤Ã¤¿²¼½Ð¡£Á°È¾5R¤Î¥Á¥ë¥È0ÅÙ¤«¤é¡¢0.5ÅÙ¤Ë¾å¤²¡¢¥ê¥ó¥°¤ò2ËÜ¸ò´¹¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ó¤À¡£5¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ06¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ°ìµ¤¤Ë·þ¤ê¡¢Í¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½àÍ¥¾¡Àï10R¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï°ìÈÖ¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½ÐÂ¤âÉáÄÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡Àï¤Ï¹Ô¤Â¤«¤é¤â¤Ã¤È¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤À¤±¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¡ÈËÌÎ¦¤Î·þ¤ê²°¡É¤ÈÃÎ¤é¤ì¤ë²¼½Ð¤ÏG1¤Ï2V¡¢G2¤Ï1V¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤³¤³¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤Ï2·î19Æü¤ÎÂ¿ËàÀî°ìÈÌÀï1²ó¤Î¤ß¡£¤½¤ì¤Ç¤â4ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö9·î¤¯¤é¤¤¤«¤é»×¤¦¤è¤¦¤Ê¿¤Ó·¿¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÄ´À°¤Ë1¤ÄÀµ²ò¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ï²¼½Ð¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖA1µé¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡Ê1·î¤«¤é¤ÏA2¤Ë¹ßµé¡Ë¤Ç¤¹¤·¡¢¼¡¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÀµ·îÀï¡Ê12·î30Æü¡Á1·î4Æü¤Î»°¹ñ°ìÈÌÀï¡Ë¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤¬Éü³è¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢ÁÀ¤¦¤Ï1¼þ1¥Þ¡¼¥¯°ìÈ¯²óÅú¤Î¤ß¤À¡£