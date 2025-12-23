アーティストこっちのけんと（29）が23日、TOHOシネマズ六本木で、ディズニー・アニメーション映画「ズートピア2」の大ヒット御礼舞台あいさつでMCを務めた。他に上戸彩、森川智之、下野紘が登壇した。

緊張しているとしつつも、着実に動員数や興行収入を発表した。上戸から「とにかく（数字が）すごいってことでいいですか？」と聞かれると「はい、よろこんで！」。昨年大ヒットした自身の曲名を活用した返しに会場から大きな笑いが起きた。

同映画ではケント田貫というアナウンサー役も務めている。映画公開から数日後に声を務めていることが公表され、「エンドロールには名前が出ているけど言えないもんですから、友人から連絡が来ても無視していて。（役柄が）発表されてから『僕なんだよ〜』って言いました」と明かした。

いざ声を担当したことを周囲に明かすと、「どこにいたの？」と驚かれたという。「試写会の時に自分の声が聞こえるたびに緊張するくらいだった」と話し、「バレていない、良かった」と安心したと語った。

あいさつ中には、上戸が自身の名前を覚えていることに感激。「僕の名前を覚えてくれているんですか！泣けてきました」と喜んだ。