冬の相棒は【GUのグレー】で決まり！ 40・50代が買い足したい「高見えニット」

黒よりも軽やかに、白よりもクールに決まる「グレー」。定番色ながら、着る人に知的な雰囲気や、都会的なムードを与えてくれる優秀なカラーです。鮮やかなカラーとも好相性で、ワードローブにあると何かと重宝するはず。今回は【GU（ジーユー）】のグレーアイテムの中から、40・50代のコーデに馴染みそうな「高見えニット」をピックアップしました。この冬にヘビロテしたくなりそうな着回し力の高いアイテムばかりなので、ぜひチェックしてみて。

女性らしさを醸し出す、ふんわりチュニック

【GU】「パフニットオーバーサイズチュニックQ」＜08 DARK GRAY＞\2,490（税込）

大人の落ち着いたムードを演出できるダークグレーは、ともするとお堅い印象になることも。こちらのチュニックのように、メランジ調のニットを選べばやさしい印象で着られそう。ミックス感のあるカラーにより、単調に見えやすいモノトーンコーデに取り入れても、メリハリをプラス。やや長めのチュニック丈で体型カバーも叶うかも。ふわっと柔らかそうな表面感が女性らしさを演出するはず。

スマートに着こなすリブ編みセーター

【GU】「ミラノリブタートルネックセーター」＜08 DARK GRAY＞\2,990（税込）

男女兼用のタートルネックセーターは、ゆったりとしたサイズ感でミドル世代の日常に馴染んでくれそうです。公式サイトによると「ハリ感と適度な厚みがあるミラノリブ編み」とのことで、都会的なダークグレーと相まって、高見えが狙えるはず。ミニマルなワンツーコーデでも、サマ見えしそうなデザインです。

ロングシーズン楽しめそうなプルオーバー

【GU】「オーバーサイズVネックニットプルオーバーZ」＜06 GRAY＞\2,490（税込）

程よい明るさのグレーは、オールマイティなカラーと言えるかも。オーバーサイズで広めに開いたVネックによりレイヤードコーデも楽しめるプルオーバーは、グレーを選んでさまざまなスタイリングを楽しんで。キレイな色のシャツを下に着て、爽やかなレイヤードコーデを楽しむのも良し、あえてグレーのボトムスを合わせたワントーンコーデも今っぽくきまりそう。レーヨン混のニットで、ロングシーズン楽しめる1枚。

軽やかな冬コーデを目指す！ きれいめカジュアルニット

【GU】「スウェットライクニットオーバーサイズプルオーバー」＜04 GRAY＞\2,490（税込）

重くなりがちな冬の装いも、明るめグレーのトップスで、軽やかさをプラスしてみて。こちらのプルオーバーは、ゆとりのあるサイズ感と丸みを帯びたシルエットで大人のカジュアルコーデに好相性。公式サイトで「スウェット感覚で気軽に着られる、ほどよい厚み」と紹介されている通り、気軽なムードがありつつも、上品なグレーなら洗練カジュアルコーデに導いてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu