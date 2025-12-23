こういうの探してた！！【シャトレーゼ】手土産にしたら喜ばれそう♡「箱入りお菓子」

クリスマスシーズンの手土産やちょっとしたギフトに「箱入りのお菓子」を選ぶなら【シャトレーゼ】をチェックしてみて。今回は、パッケージがかわいくて価格も手に取りやすい洋菓子を紹介します。大人にも贈りやすいものをピックアップしました。

サンタデザインがかわいい！ チョコ菓子詰め合わせ

サンタさんやツリーなどクリスマスの絵柄がデザインされたこちらは「Xmasサンタハウスチョコレート」\604（税込）です。箱の中には、クランチチョコやチョコがけサブレなどチョコ系のお菓子が4種類8個入っています。箱に描かれたおうちの窓はくり抜きになっていて、中が少し見えるのもポイント。ちょっとしたクリスマスプレゼントにイチオシです。

上品なクリスマスパケ！ 生チョコサブレアソート

大人向けのちょっとしたギフトには「Xmasしっとり生チョコサブレ 6枚入」\756（税込）はいかが？ グリーンとレッドを配してクリスマスの雰囲気がデザインされていて、とてもオシャレな外箱。ミルクとビター2種類の生チョコサブレが入っていて、ミルクは個包装のパッケージもクリスマスデザインになっています。

思わず手に取ってしまいそう！ チョコがけスイーツセット

淡いブルーにゴールドのイラストが映えるこちらは「Xmasショコラアソート」\1,188（税込）。箱は持ち手付きで、そのまま渡せるのがうれしいポイント。中には、チョコがけサブレ・チョコがけパイが入っています。個包装のパッケージも高級感のあるデザイン。シェアしやすいので、クリスマスパーティーの手土産にもおすすめです。

華やかなクリスマスデザインの箱入りチョコラスク

@ftn_picsレポーターHaruさんが「クリスマスシーズンにぴったりな、華やかなパッケージ」と紹介するこちらは「ティータイムブレッド Xmasチョコラスク7袋詰合せ」\756（税込）です。フラワーデザインのボックスの中は、メタリックパッケージのラスク。チョコ・ホワイトチョコの2種類が楽しめます。「サクサク感と、そこに染み込んだチョコの組み合わせが最高」とのことなので、ぜひ選んでみて。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

