国士舘大学の2年生DF臼井春翔

大学サッカー界の年内最後の試合となる第74回全日本大学サッカー選手権大会（インカレ）が開幕した。

今年は全国7地域のリーグ戦で上位となったチームが12月8日に一発勝負のプレーオフを戦い、勝者が関東王者の筑波大学、九州王者の福岡大学、関西王者の関西学院大学、東海王者の東海学園大学がいるそれぞれのリーグに入って決勝ラウンドへ。敗者が強化ラウンドとなるリーグ戦に移行するという方式で覇権を争う。

ここではインカレで輝いた選手たちの物語を描いていく。第19回はベスト4進出を果たした国士舘大学の2年生DF臼井春翔について。179センチのサイズを誇り、左利きの左サイドバックとして君臨する彼にとって、インカレ決勝トーナメント開催地である栃木グリーンスタジアム（通称・グリスタ）とカンセキスタジアムとちぎ（通称・カンセキ）は大切な思い出の場所であり、憧れの場所でもあった。

「インカレの組み合わせが出た時に、準々決勝から小さい頃から憧れ続けていたグリスタやカンセキで試合が行われることを知って、ずっと目標にしてきました」

なぜ臼井にとってグリスタやカンセキは特別なのか。それは幼い頃から今もなお、栃木SCは大好きなマイクラブであるからだった。

栃木県鹿沼市で生まれ育った臼井は、小学4年生で栃木SCのアカデミーに入り、高校生までプレーをした。

加入するきっかけは幼少期からずっと家族に連れられて、グリスタに栃木SCの試合を観に行っていたことと、地元の少年団でプレーしていた小学3年生の時に栃木CU-12と試合をして、「みんなうまくて、強くて、ここでプレーしたいと思った」とすぐにセレクションを受けに行ったからだった。

「ずっと栃木SCのトップチームの選手としてグリスタやカンセキでプレーするのが夢でした」と、貴重な左利きの左サイドバックとして成長を続け、U-18昇格時も高体連や他のJクラブユースには見向きもせずに即決した。しかし、高校3年生になって厳しい現実を突きつけられた。

「何回かトップの練習に呼んでもらって、練習試合にも出場をしたのですが、守備の強度だったり、もっとアグレシッブにやるべき部分だったり、足りない点を指摘されて自分の未熟さを痛感した。なので、トップ昇格はないと告げられても、大学4年間で課題を解消し、もっと成長をして栃木SCに必ず戻るという意思に切り替わりました」

その中で国士舘大は早い段階から臼井を評価し、春前に練習に参加。「練習の強度やスピード感がすごくて、絶対に成長できる環境だと思った」と、大学に行くなら国士舘と決めると、トップ昇格が見送られたすぐに入学を決めた。

思い立ったら即行動をし、自分の感覚に素直になる。そして一度思いに火がついたら成し遂げるまでやり続ける。臼井の性格が滲み出たこれまでの進路選択だった。

1年生から今年の前期まではトップに絡むことができず、セカンドチームの一員として社会人リーグやIリーグの方でプレーしていた。だが、関東大学サッカーリーグ1部後期が開幕すると怪我人が続出し、後期3試合目となる第14節の東洋大戦でいきなりスタメンに抜擢。トップデビューを飾った。

「いきなりの展開だったので、最初は緊張をしたのですが、プレーをしてみたら意外と自分の左足のキックや攻撃力を発揮することができて、時間が経過するごとにどんどん自信になって行ったんです」

攻撃センスと179センチのサイズを生かしたヘッド、球際の強さなど守備面でも堂々たるプレーを見せてクリーンシート（0-0のドロー）に貢献すると、そこから不動の左サイドバックとしてレギュラーの座をガッチリと掴んだ。

明治大とのリーグ最終戦まで全試合にフル出場をし、インカレでもグループリーグ3試合全てに出場（うちスタメンフル出場は2試合）。そして待ち望んだグリスタで行われた阪南大との準々決勝。ピッチに足を踏み入れたのは、高校2年生から3年生に進級する春以来で、公式戦では初めてのことだった。

「ユースにいてもグリスタでは練習試合はしたけど、公式戦はなかった。初めて公式戦としてピッチに立ってもう鳥肌が止まりませんでした」

立ち上がりから絶え間ないアップダウンで左サイドを活性化し、ペナルティーエリア付近まで顔を出してチャンスにも絡んだ。守備でもセレッソ大阪内定のFW金本毅騎に対するアプローチとマッチアップするMF山田晃市と1対1で激しい球際、的確なカバーリングを披露。延長戦に入っても運動量や強度を落とさず、120分間フルに戦い抜き、1-0の勝利の立役者の1人となった。

「最後までこのピッチで戦えて本当に感動したし、何よりユース時代からずっと応援をしてくれているサポーターさんや地元の友達が観に来てくれた中で、ベスト4に進出することもできて、一生忘れない思い出に残る1日になりました」

忘れられない日々はまだ続く。準決勝はカンセキで関東1部3位の明治大を下した関西学院大が相手となる。

「念願のカンセキで今日のように自分らしいプレーを出して勝利に貢献して、もう一度決勝でここ（グリスタ）に帰ってきて優勝をしたいと思っているので、しっかりと準備をして全力を尽くすのみです。もっと忘れられない大会にしたいと思っています」

ユニフォームは違えど、愛するクラブの聖地で歴史と名前を刻むべく。臼井はその左足をより研ぎ澄ませて準決勝に挑む。（安藤隆人 / Takahito Ando）