NHK¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡Ù¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºßALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Åß»ê¤ÎÆü¤ËË¬ÌäÆþÍá¤ÇÀ¸Í®»ÒÅò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
【写真を見る】
Í®»ÒÅò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¤¤¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÂÎ¤â¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ç¤¹¡¡ÅöÁ³¡Áµ¤»ý¤Á¤â¥Ý¥«¥Ý¥«¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤ÏÅß»ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥Ü¥Á¥ã¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¡¤¢¤È¡Ø¤ó¡Ù¤Î¤Ä¤¯¿©¤ÙÊª¡¡¥ì¥ó¥³¥ó¤È¤«¥À¥¤¥³¥ó¤Ê¤É¤Ê¤É¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Öº£Æü¤Ï¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥¹¡¼¥×¤òºÊ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ°û¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿©»ö¤Ë¤âÉ÷½¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÀÎ¤«¤é¤ÎÉ÷½¬¤Ë¤Î¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¿©¤Ù¤ë°ÕÍß¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡ÖÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¡ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡Á¡×¤È·ò¹¯°Ý»ý¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢ALS¸øÉ½¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿2024Ç¯10·î¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø·ò¹¯´ÉÍý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û