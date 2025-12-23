³°Ì³¾Ê¤ÎÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¡¢Æ±»Ö¹ñ¤Ø¤ÎËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¶¡Í¿¤Ë100²¯±ßÄÉ²Ã¤Ç²áµîºÇÂç¤Ë
³°Ì³¾Ê¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±»Ö¹ñ¤ËËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ò¶¡Í¿¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ½»»¤òÁ°Ç¯ÅÙ¤«¤é100²¯±ßÁý¤ä¤·¡¢²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë181²¯±ß¤ò·×¾å¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚ³°Ì³Âç¿Ã¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î³°Ì³¾ÊÍ½»»¤ò¤á¤°¤êÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤ÈÀÞ¾×¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Æ±»Ö¹ñ·³¤ËËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤Ê¤É¤òÌµ½þ¤Ç¶¡Í¿¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¡ÖOSA¡áÀ¯ÉÜ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÇ½ÎÏ¶¯²½»Ù±ç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢30²¯±ßÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È100²¯±ß¤ÎÁý³Û¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë181²¯±ß¤¬·×¾å¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¢§ODA¡áÀ¯ÉÜ³«È¯±ç½õ¤Ë´Ø¤·¤Æ26²¯±ß¡¢¢§¾ðÊóÀï¤äÊ¸²½³°¸ò¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ15²¯±ß¤ÎÄÉ²ÃÍ½»»¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯ÅÙÁ´ÂÎ¤ÎÅö½éÍ½»»¤Ï²áµîºÇÂç¤Î8100²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÐÌÚ³°Ì³Âç¿Ã¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ç»³ÀÑ¤¹¤ë³°¸ò²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ½»»¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯»ëÌî¤Î¹¤¤³°¸ò¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
