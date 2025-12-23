¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û ¡Ö£±Æü¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤È¤¤¤¦ÇúÂ®¤Î´¶³Ð¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¡£±Æü¤¬Ìµ¸Â¤Ë½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡¡¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ø¸þ¤±¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÃæ
²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤ò¹¹¿·¡£
¼«¿È¤Î¿´¶¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Öayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 A We are ayu -ep.Seichi-¡×¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö£±Æü¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤È¤¤¤¦ÇúÂ®¤Î´¶³Ð¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¡£±Æü¤¬Ìµ¸Â¤Ë½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¡¶³¦Àþ¤Ï¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤ËÅê¹Æ¡£
¹¹¤Ë¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ«¤«¤éÈ¯À¼¤·¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤¿¤é¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤ó¤°¤é¤¤¥Ç¥«¤¤¤¿¤áÂ©¤Ç¤¿¤«¤éµÛ¤¤Ìá¤·¤¿¤Ã¤¿¤¼¡ª¡Ê²¿¤½¤ì¡×¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥Á¥ã¥é¡¡¾Ð¡×¤È¡¢À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤Î²èÁü¤È¶¦¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÀ»ÃÏ¡ÉÂå¡¹ÌÚ¤Ç¡¢12·î30Æü(²Ð)¤È31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î£²Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢Âå¡¹ÌÚ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£²Æü¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È ÅÜÅó¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ßday1¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#ayucountdownlive20252026¡×¡Ö#WeAreAyu¡×¡Ö#Seichi¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤ßday1¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤«¤é¤â¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤¿½¸ÃæÅª¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤Ç¤¹¤Í ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÇ¯Ëö¤Ã¤Æ¹²¤¿¤À¤·¤¤¤±¤É²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÅù´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö²È¤ÇÇÛ¿®¤Ç´Ñ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤³°ìÇ¯¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤ë¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤Î´é¸«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
