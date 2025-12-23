¡Ö¤³¤ì¤ÏÈ¿Â§¡×¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¡È¥È¥Ê¥«¥¤É÷¡É°áÁõ¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¡Ä¥Û¥ê¥Ç¡¼¥à¡¼¥ÉÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÌöÃæ¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢Í½ÁÛ¤Î¼Ð¤á¾å¤ò¹Ô¤¯¡Öµ¼¿Í²½¥È¥Ê¥«¥¤¡¦¥³¥¹¡×¤òÅê¹Æ¡£Â¨ºÂ¤Ë24Ëü¥¢¥¯¥»¥¹¤òµÏ¿¤·¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¡È¥È¥Ê¥«¥¤É÷¡É°áÁõ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡WWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥àÅê¹Æ¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥«¥¤¥ê¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡£ÇË²õÎÏËþÅÀ¤Î¡È¥È¥Ê¥«¥¤¡¦¥³¥¹¡É¤ÇÏÃÂê¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¿¥¤¥À¥¤ÊÁ¤Î°áÁõ¤Ë¥È¥Ê¥«¥¤¤Î³ÑÉÕ¤¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¤ò¹ç¤ï¤»¡¢WWE½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¥Ù¥ë¥È¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤¿¾Ð´é¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡£²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤â¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¤ª¤ª¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÈ¿Â§¤À¡Ä¡×¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÇË²õÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ëÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡Ö¥«¥¤¥ê¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇºÇ¹â¡£¤Þ¤¸¤¹¤´¤¤¡×¡Öº£Ç¯¤³¤½¤Ï¤¦¤Á¤ËÍè¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Í¥¿¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤ä¡¢³¨Ê¸»ú¤Ç°¦¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬°î¤ì¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¥«¥¤¥ê¤Ï¡¢Éé½ý¤«¤é¤ÎÉü³è¤ä¥æ¥Ë¥Ã¥È¡È¥À¥á¡¼¥¸CTRL¡É²ò»¶¤ËÈ¼¤¦¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È¤ÎÊÌ¤ì¤È³Î¼¹¤Ê¤É¡¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÏÇÈÍð¤Î°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥¢¥¹¥«¤È¤Î¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥ººÆ·ëÀ®¸å¤Ï´°Á´ÉüÄ´¡£3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëWWE½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÇ¯¤ò±Û¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤ÎºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡ÈRHIYO¡É¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼3¿Í¤Ë¤è¤ë¹³Áè¤Ï¡¢2026Ç¯¤âWWE½÷»ÒÉôÌç¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
