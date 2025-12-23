佐藤健＆武井咲ら、サプライズ登場にファン絶叫 『るろ剣』キャストが再集結
ワーナー・ブラザース映画の日本での劇場配給100年の歩みを締めくくるメモリアルイベント「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル」のグランドフィナーレとして、映画『るろうに剣心』の舞台あいさつが23日、東京・丸の内ピカデリーで開催され、全シリーズの監督を務めた大友啓史氏と、アクション監督の谷垣健治氏が参加。さらにサプライズとして、主人公・緋村剣心役の佐藤健、神谷薫役の武井咲、相楽左之助役の青木崇高、巻町操役の土屋太鳳が登壇した。
【全身ショット】美しい…華やかなドレスで登場した武井咲＆土屋太鳳
トークセッションが中盤に差し掛かった頃、大友監督の「出てこいやー！」という掛け声を合図に、キャスト陣が劇場後方の扉からサプライズ登場。会場はファンの黄色い歓声に包まれた。
大きな拍手に迎えられた佐藤は、「こうやって集まれるのがうれしい。一瞬で作品の空気を思い出しました。みんな変わってないですので、安心してください」と笑顔でコメント。さらに、目の前に広がる満員の客席を見渡しながら、「こんなにも集まってくれて本当にうれしいです。作品が長く愛されているんだなと感じました」としみじみ語った。
久々の『るろうに剣心』イベントとあって、武井も「すごく緊張していて…」と初々しい様子を見せつつ、「こんなにもたくさんの方が集まってくださったことに感動しています」と喜びをかみしめていた。
『るろうに剣心』は、圧倒的なスピード感を誇るアクションと、登場人物たちの葛藤や絆を描いた人間ドラマを融合させ、日本のみならず海外でも高い評価を獲得してきた。シリーズ5作品の国内累計興行収入は194億円を超え、世界100以上の国と地域で配給、50以上の国際映画祭に出品されるなど、ワーナー映画を象徴する存在となっている。
