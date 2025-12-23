“元AKB48”の2人がポーカーの実力者として直接対決。勝負は見事な下剋上で後輩が制する結果となり、ポーカーの醍醐味とも言える“ウソの目”に視聴者も熱狂した。

【映像】元AKB48美女、相手を見つめて惑わす“ウソの目”

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第2回が12月20日に放送。

互いに公式大会で入賞歴をもつ、元AKB48の大家志津香と篠崎彩奈は、予選テーブルAで同卓に。この日の放送で初めて“タイマン対決”が実現した。

大家がクラブの「A」「K」の好カードを引き当て2500点のチップ上乗せ（レイズ）で誘い、篠崎がクラブの「5」とダイヤの「4」ながら勝負に応じると、最初に場に出たカードはダイヤの「J5」とスペードの「Q」で、5のワンペアが揃った篠崎が少しリード。

4枚目のカードはクラブの「9」。そして最終5枚目のカードはスペードの「K」が開かれ、カードの役では大家が逆転で上回ったが、篠崎は最後に5000点の追加ベットを行い、“ブラフ”を選択。チップ数でやや劣る大家に揺さぶりをかける。

先輩の意地を見せたい大家だが、まっすぐな瞳で自身を見つめる篠崎の圧力に思わず降参（フォールド）を選択してしまい、結局ポットは篠崎が手にする結果となった。

見応えたっぷりの元AKB48対決を別室で勝負を見守っていた小籔は「家で（オンエアを見たら）悶絶でしょうね」と大家に同情。視聴者も「あやなん可愛すぎる」「うまい」「まじか〜」「篠崎さん強い」などと感心のコメントが殺到していた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）