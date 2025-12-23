かつての“史上最年少演歌歌手”さくらまや、27歳近影に反響「ダイエットを始めています…」「セクシー写真集ではありません」
歌手のさくらまや（27）が23日、自身のXを更新し、近影を披露した。
【写真】「綺麗になったね」…さくらまや、ダイエット中 27歳の近影
笑顔の写真とともに「この頃は、来年のお仕事に向けてダイエットを始めています…」と明かし、「そのご報告はまた後日」と伝えた。さらに「え？と思われるお仕事かも」としつつ、「※セクシー写真集ではありません」と添えた。
「卒業論文が終わり、口頭試験の日程も決まりました。いやはや、山を幾つも越えなくてはいけませんね」ともつづった。
さくらは1998年7月26日産まれ、北海道帯広市出身。史上最年少の演歌歌手として10歳だった2008年にデビュー。近年はミュージカルなど幅広く活躍し、21年に日本大学法学部政治経済学科を卒業。24年に大学院に進学した。
ファンからは「まやちゃん、綺麗になったね」「ダイエットもあまり無理をされずに頑張ってくださいね！」「ダイエットしなくても、マヤさんは、美しい」などのコメントが届いている。
