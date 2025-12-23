ÌîÏ¤²ÂÂå¡¡¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸«½Ð¤·¤ËÅÜ¤ê¤¢¤é¤ï¡Ö¸«½Ð¤·¤¬Á´Éô¡Ä¡×¶¦±éÇÐÍ¥¤Î¿ÀÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¤â
¡¡½÷Í¥¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¡Ê42¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÄ¶ÆÃÂç¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂSP¡×¡Ê²ÐÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸«½Ð¤·¤ËÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¥Ñ¡¼¥È¡¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¡Öº£Ç¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç°ìÈÖÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤ÎYouTube¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÌîÏ¤¡£GU¤ÇÌÚÂ¼¤Ë1½µ´Ö¥³¡¼¥Ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦´ë²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤«¤éL¥µ¥¤¥º¤ÎÉþ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤ÏXL¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤¿ÌîÏ¤¡£¡Ö¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈGU¤ÏXL¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¿ÀÂÐ±þ¤Ç¡×¤È´¶·ã¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿ÀÂÐ±þ¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¡ÖXL¤Î½÷Í¥½õ¤«¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Á´Éô»ä¡Ê¤ÎÉ½µ¡Ë¤¬XL¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯XL½÷Í¥¤È¸«½Ð¤·¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÌÚÂ¼¤Ë¡Ë¤½¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¡Ê¥µ¥¤¥º¤ò¡Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¸«½Ð¤·¤¬Á´ÉôXL¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤Î´ØÂÀ¤Ï¡¢°áÁõ¤ÇÍá°á¤ò¼Ú¤ê¤¿ºÝ¤Ë¥µ¥¤¥ºÉ½µ¤¬¡ÖÄ¶ÈîËþ¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£