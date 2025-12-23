º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡¢½é¤Î¡È¸·¤·¤¤¼è¤êÄ´¤Ù¡É¤ò·Ð¸³¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡12·î26Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ï»ËÜÌÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤ä¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ê57¡Ë¤é¥¥ã¥¹¥È10Ì¾¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Î¼èÄ´¤ÙÀìÌç¥Á¡¼¥à¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡¢ÄÌ¾Î¡¦¥¥ó¥È¥ê¡×¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Î·à¾ìÈÇ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¿¿ÊÉÍ´õ»ÒÌò¤ò12Ç¯´Ö±é¤¸¤Æ¤¤¿Å·³¤¤Ï¡¢´¶³´¿¼¤²¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£
Å·³¤¡ÖÊ¿Ã³¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë´°À®¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤¢¤È¿ôÆü¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡È¥¥ó¥È¥ê¥Á¡¼¥à¡É¤Î¸·¤·¤¤¼è¤êÄ´¤Ù¤ò½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¤³¤¦´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ËÍ¤Ï´ÝÍç¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¸«¤¿¤éÈ¾Íç¤«¤Ê¡© ¼èÄ´¼¼¤Ï¤¤¤¤¡£¤¹¤´¤¯³§¤µ¤ó¤¬¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
