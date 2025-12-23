秋元康が総合プロデュースする17人組ガールズグループ「Rain Tree（レインツリー）」の公式サイトが23日に更新され、メンバーの黒澤禾恋（くろさわかれん・17）が31日を持って、活動を終了することが発表された。

サイトは「黒澤禾恋活動辞退のご報告」のタイトルで「日頃よりRain Treeへ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。この度、黒澤禾恋より活動辞退の申し出を受け、今後について慎重に話し合いを重ねてまいりましたが、2025年12月31日をもちましてRain Treeとしての活動を終了させていただくことになりました」と発表。「RainTreeメンバー、私たち運営スタッフも愛惜の情を抱いておりますが、彼女のこれからの人生が豊かで幸せなものである事を願っております」とつづり、「突然の発表となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」謝罪した。

また、本人からのコメントとして「ファンの皆さんへ」と書き出し、「私、黒澤禾恋はRainTreeの活動を辞退させていただくことになりました」と報告。「長い間復帰を待っていただいたのに、期待に応えられず申し訳ありません。もう一度皆さんに元気な姿をお見せしたかったのですがこのような結果になってしまって悔しい気持ちでいっぱいです」と謝罪した。そして「小さい頃から憧れで大好きだったアイドルになることができて、心から信頼出来るメンバー、スタッフの皆様、そしてどんな時でも味方でいてくれて応援してくださったファンの皆様と出会えて幸せでした。数ある中から私を見つけてくれて、会いに来てくれて、たくさんの愛を教えてくれてありがとうございました。RainTreeとして過ごした時間は私にとってかけがえのないもので全部宝物です。一生忘れません。今まで本当にありがとうございました。黒澤禾恋」と感謝をつづった。

そして、最終活動日を2025年12月31日（水）とし、「31日までに開催予定の各種イベントおよびファンクラブイベント等につきましては、参加はございません」と報告。「これまで黒澤禾恋を温かく見守り、応援をしてくださったファンの皆様、支えていただいた関係者の皆様に、深く感謝申し上げます」と感謝し、「残り僅かな期間となりますが、引き続き、黒澤禾恋ならびにRain Treeへの応援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。