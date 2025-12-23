クリスマス本番は“冷たい雨”予想…“冬晴れ”のきょうは横浜「クリスマスマーケット」大賑わい　「年末ジャンボ」最終日で売り場は大行列

真冬の寒さとなった東京で、道路を埋め尽くす長蛇の列ができていました。

年末ジャンボ宝くじの販売の最終日となった23日、銀座にある売り場には寒空のもと、朝から行列ができました。

最高気温が9.8度までしか上がらず、真冬並みの寒さとなった東京都心。

列の待ち時間は1時間を超え、宝くじを買った人からは「ちょっと寒いね、肌寒いです。夢をかなえにきてるから、いいかな、このぐらいの寒さでも」「1時間半かけてバスや地下鉄を乗り継いで来たが、ここで1時間半並ぶとは思わなかった」「（今年一年運はよかった？）いや〜、私本厄だったんで」「来年はもっといい年になると思ってます」という声が聞かれました。

全国的に冬晴れとなった23日。

神奈川県の横浜赤レンガ倉庫で開かれているのは、本場ドイツの雰囲気が味わえるクリスマスマーケットです。

サンタとトナカイのかわいいデコレーションを施したホットココアや、濃厚な味わいの牛タンオムシチューなどのホットグルメが集結し、クリスマスムードを盛り上げます。

クリスマスイブは明日ですが、23日にイベントに来た理由を聞くと、「（クリスマス）当日だと混んでいるのかなと。晴れているのできょうがいいと思った。雪になってほしい、ホワイトクリスマスだったらいいのに」と話していました。

気になる24日のクリスマスイブの天気は、全国的に雨となる予報で、25日のクリスマス本番は真冬の寒さに戻り、冷たい雨となりそうです。

会場には、雨でも楽しめるエリアがありました。

イベントの公式アプリの会員になれば、暖かい室内でツリーと美しい海を見ながら過ごせる無料ラウンジが利用でき、小さな子供がいる家族にはうれしいサービスです。

続いて向かったのは、“ハマのアメ横”と呼ばれる洪福寺松原商店街。

多くの人が年末年始の買い出しに訪れていました。

女性が約1万3000円で購入したのは、大きなタラバガニ。

「普段は食べないので、お正月なので奮発しようかな」と話していました。

年末年始の休みの前、にぎわいを見せる商店街。

青果店の店員に年末のお買い得商品を聞くと、「しいたけ類がやっぱり安い。白菜は比較的安い方だと思う、大きくて280円なんで」とのことです。

混雑を避けるためには、早めの買い出しがオススメです。