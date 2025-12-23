¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡×¡È¥Ñ¥ó¥À´ÑÍ÷¸¢Íø¡É¥Í¥Ã¥È¤Ë¹â³Û½ÐÉÊ¡¡ÈÎÇä¶Ø»ß¤Ç¤â²£¹Ô¡¡ÅÔ¤¬Ãí°Õ´µ¯
Íè·î¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÊÖ´Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾åÌî¤ÎÁÐ»Ò¥Ñ¥ó¥À¡£23Æü¤«¤é¤Î´ÑÍ÷¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÑÍ÷¤Î¸¢Íø¤ÎÈÎÇä¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¹â³Û¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Ä¤ê1¤«·î¡Ä¾åÌîÆ°Êª±à¤Ë¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¡×¤È¡Ö¥ì¥¤¥ì¥¤¡×¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤â»Ä¤ê¤¢¤È1¤«·î¡£Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÊÖ´ÔÁ°¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤è¤¦¤È¡¢23Æü¤âÅìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²Ï¢¤ì¡¡»Ò¤É¤â¤Ï1ºÐ
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¡Ä¥Ñ¥ó¥À¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¯¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡Ê¥Ñ¥ó¥À¡Ë¤Ã¤Æ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡È¥Ñ¥ó¥À¡É¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤»¤ë¤È»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£1Æü4800¿Í¤Î¸ÂÄê¡Ö´ÑÍ÷Í½Ìó·ô¡×¤Ï¡ÈÁèÃ¥Àï¡É
¤½¤·¤Æ23Æü¤«¤é¡Ä
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î´ÑÍ÷¤Ë¤Ï´ÑÍ÷Í½Ìó·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÍ½Ìó¤Ê¤·¤Î´ÑÍ÷¤À¤Ã¤¿¤¿¤áºÇÂç4»þ´ÖÂÔ¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢23Æü¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç»öÁ°Í½Ìó¤ò¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤¬´ÑÍ÷¡£
»öÁ°¤Ë¡ÖÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¡×¤òÆþ¼ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢1Æü4800¿Í¤Î¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡Ä¡£
23Æü¤Ë¥Ñ¥ó¥À´ÑÍ÷¤·¤¿¿Í
¡Ö¡ÊÍ½Ìó²èÌÌ¤Ë¡Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡£±¿¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÂÔ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¼ÂºÝ¡¢23ÆüÆþ±àÊ¬¤Î»öÁ°Í½Ìó¤¬1½µ´ÖÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¡Önews every.¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ê16Æü¡Ë
¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þº®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¡×¡ÖÁ´Á³¥À¥á¡×
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÍ½Ìó¤Ï½ªÎ»¡£¥Ñ¥ó¥À¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ï¡ÈÁèÃ¥Àï¡É¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÔ¤Ï¾ùÅÏ¤äÅ¾Çä¶Ø»ß¤¹¤ë¤â¡Ä¡È¹â³Û½ÐÉÊ¡É
ÅìµþÅÔ¤Ï¡Ö¾ùÅÏ¤äÅ¾Çä¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¤Î´ÑÍ÷¸¢Íø¤ÎÈÎÇä¡×¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤³¤Î¸¢Íø¤¬¡È¹â³Û½ÐÉÊ¡É¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥Ñ¥ó¥À´ÑÍ÷Í½Ìó·ô¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢1Ëç¤Ç8000±ß¡¢°ìÈÖ¹â¤¤¤È1Ëç¤¢¤¿¤ê1Ëü1000±ß¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ËÜÍè¤Ê¤é¤ª¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¡ÖÍ½ÌóÏÈ¡×¤¬¡È1Ëü±ßÄ¶¤¨¡É¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡È¹â³Û½ÐÉÊ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¡È¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¡É¤Ï¡Ä
¨¡¨¡¡Ê¶â³Û¤¬¡Ë°ìÈÖ¤ª¤ª¤¤¤¤â¤Î¤Ç1Ëü±ß¡£
¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ª¶â¤Ë¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¡×
¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ç¼êÊü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¡¡¡¡¡þÅìµþÅÔ¤â´ÑÍ÷Í½Ìó·ô¤¬¹â³Û¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÇÄ°®¡£Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÅ¾Á÷¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Æþ¤ê¸ý¤òÄÌ²á¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£