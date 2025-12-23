元うたのお兄さん・杉田あきひろ、心臓カテーテル手術が無事成功 退院は「早くて年末だそうです」
1999年から4年にわたって『おかあさんといっしょ』9代目うたのおにいさんを務めた“あきひろおにいさん”こと杉田あきひろ（60）が23日に自身のインスタグラムを更新。心臓カテーテル手術を受け、無事成功したことを報告した。
【写真】にっこり！心臓カテーテル手術が無事成功した杉田あきひろ
杉田は「本日、心臓カテーテル手術を受け、無事成功に終わりました！」と伝え「3時間まるまるかかっての初オペでしたが何とか終わり、ステンドは2本胸に入りましたが経過良好だそうです！みなさんからの沢山の励ましのメッセージにパワーをもらいました。ありがとうございました！」と感謝。「退院は早くて年末だそうです。焦らすゆっくり療養したいと思います」とつづった。
杉田は今月18日、SNSを通じて深夜に救急搬送されて緊急入院したことを報告。きのう22日には、心筋梗塞の発症と心臓カテーテル手術することを明かしていた。
